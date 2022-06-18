普京的健康：所有傳言和絕對神秘的主題

普京

在西伯利亞鹿角中提取血液洗澡，由忠誠的僕人收集排泄物，避免被外界分析，還有，神秘缺勤一段時間的原因…。按下紅色按鈕能毀滅全人類的這個人的健康狀況受到關注...

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據法新社說，普京將在10月份年屆70 歲，有關他健康狀況的傳言“兇險，不祥，且無法證實”。

但這些傳言說明人們對這位俄羅斯總統的健康狀況知之甚少，或一無所知。然而，此刻，普京的健康狀況恰是一個至關重要的因素，因為在烏克蘭，他正領導一場血腥的戰爭，其結果將決定歐洲的未來。

在普京20年的統治期間，除了展示陽剛的耀眼形象外，幾乎沒有任何關於他實際健康狀況的消息泄露出來。普京在馬背上，普京光着膀子釣魚，普京是柔道選手…。

但是，隨着俄羅斯總統年齡的增長，以及他的體格一些年來發生的變化--他的臉部顯得腫脹，他的動作有時很緊張—於是，各種猜測紛至沓來。

什麼指證？

有關普京健康狀況的最深入調查報告，是由俄語網站Proekt在4月份發表的。該網站根據公開消息來源得出的結論是，近年來，總統（普京）每次去他在黑海索契的大別墅時，都會與一支醫生隊伍巧遇。

而在那個醫療團隊中，有一位名叫葉夫根尼-塞利瓦諾夫（Yevgeny Selivanov）的甲狀腺癌專家。

有傳言說，用西伯利亞鹿角提取的血液洗澡，應該可以提高壽命和性活力，並說，這個方法是來自西伯利亞的俄羅斯防長謝爾蓋-紹伊古推薦的。

據法國《巴黎競賽》周刊報道，在2017年訪問法國和2019年訪問沙特阿拉伯期間，普京被一個負責收集其糞便的團隊護送到廁所，以避免泄露任何可能顯示其健康狀況的樣本。

最近，《新聞周刊》援引美國情報部門的消息稱，普京在4月份接受了晚期癌症的治療。美國國家安全委員會否認它是信息的來源。

烏克蘭情報主管凱里洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）將軍告訴天空新聞，普京患有癌症。

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克里姆林宮唯一的一次確認普京的健康問題是在2012年秋天，當時這位俄羅斯領導人從公眾視線中消失，並取消了會議。那時，克里姆林宮說是肌肉拉傷，一家俄羅斯報紙提到普京的背部問題。

據Proekt網站報道，正是在這個時候普京出現了重大的健康問題。據觀察人士稱，冠狀病毒（Covid-19）大流行導致俄羅斯總統行為怪異，表露他的偏執妄想。

據俄羅斯官方稱，國家元首普京已接種疫苗，但與世界上大多數國家元首不同的是，普京接種疫苗的圖像從未公布。

普京的訪客必須接受嚴厲的預防措施，包括幾天的隔離。而且，大家都記得，在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始前的2月份，克里姆林宮領導人與他的外國客人，包括在法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍訪問期間，都被一張巨大的桌子將其隔開。

只有同意接受測試的訪客（馬克龍拒絕了）才被允許接近普京並與其握手。

4月底，普京與他的國防部長紹伊古會面時，兩手緊攥桌子的畫面點燃了人們的猜測---他在試圖掩飾自己的顫抖。

此外，普京每年6月通過電話與同胞交談的活動被無限期推遲了。克里姆林宮沒有解釋推遲的原因。

為了普京，俄羅斯採取了巨大的預防措施，例如在他2020年的年度新聞發布會上，只有少數經測試和隔離的記者被允許進入會場。而普京總統處理時事的方式多為視頻會議。

克里姆林宮怎麼說

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫一直否認有關普京健康的這些說法。俄羅斯外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫5月底對法國TF1電視頻道說：“我不相信任何頭腦正常的人可以在這個人（普京）身上看到任何疾病的跡象”。

法新社說，作為普京的盟友，白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科在3月份接受日本電視台採訪時也做了同樣表態：“如果你認為普京總統有問題，那你就是世界上最可憐的人”。

但在最近的露面中，包括有關彼得大帝的論壇和與土庫曼總統謝爾達-別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymoukhamedov）的會晤，俄羅斯國家元首確實沒有表現出軟弱的跡象。

為什麼這很重要？

大多數觀察家認為，在有爭議的憲法修改允許他競選第三個任期後，弗拉基米爾-普京這位在克里姆林宮沒有明確繼任者的主人將在2024年參加連任。

Proekt的編輯羅曼-巴達寧（Roman Badanin）嘆道：“這個國家對其總統的身體和情感狀況沒有一絲一毫的了解”。

“整個地球都不知道一個按下紅色按鈕就能毀滅全人類的人是否健康”。