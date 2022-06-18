蛇島太重要 俄軍層層防禦 烏克蘭等待西方大炮

烏克蘭/蛇島

俄羅斯軍方加強了對蛇島的控制，在島上和周邊海域部署了數套防禦系統，表明它不會輕易放棄這個黑海的戰略位置，儘管有烏克蘭的新火炮系統和導彈威脅。

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據最新開源衛星圖像顯示，在烏克蘭和羅馬尼亞海岸外的蛇島上出現了各種地對空防禦系統，俄羅斯人還在這個小島周圍部署的船上安裝了這些系統，以形成一個加強版保護包。

據法國索邦大學Sirice研究室俄羅斯國防問題專家皮埃爾-格拉賽爾（Pierre Grasser）指出，"俄羅斯人在蛇島上部署了幾種防空系統， SA-13、Pantsir、Tor、ZU-23-2防空炮，涵蓋不同的威脅譜系。

法國世界報引述一位不願透露姓名的法國軍方人士說：“他們（俄羅斯人）最近通過在島上和在島周圍的船艦上部署各種地對空系統來鞏固他們的地位。從戰略上講，這是有意義的，即使面對烏克蘭的新武器，如凱撒和海馬斯。

西方已向烏克蘭提供了多套移動火炮系統，理論上允許它從大約30公里外的海岸線進行打擊，包括法國的凱撒，但最重要的是美國人捐贈的海馬斯（Himars）多管火箭炮。這些武器目前正處在西歐和烏克蘭之間的某處。

美國國防部副部長科林-卡爾（Colin Kahl）本周說："我們預計這些系統將很快參與戰鬥，而且我們致力於繼續提供大量彈藥。

格拉塞爾說，“俄羅斯人目前部署的防空系統將無法攔截海馬斯發射的制導火箭彈”，“這是肯定的”，但他又降低這個肯定性說：不過"它們都是移動的，所以俄羅斯人可以做烏克蘭人自戰爭開始以來一直做得很好的事情：一旦他們認為有緊迫的威脅，就立即移開。他說，必須做出反應，那是有效的，即使在一個小島上"。 他補充說，以烏克蘭人將擁有的數量，"海馬斯不可能對這個小島表面進行全覆蓋“飽和射擊”。