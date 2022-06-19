北約秘書長: 烏克蘭戰爭或將持續"數年"

烏克蘭/俄羅斯/北約

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格（ Jens Stoltenberg）6月19日在德國《圖片報》發表的一篇採訪中警告說，烏克蘭的戰爭可能持續"數年"，他敦促西方國家向基輔提供持久的支持。

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北約秘書長斯托爾滕貝格說："我們必須為這種情況（俄烏戰爭）持續數年做好準備"，“我們決不能削弱對烏克蘭的支持，即使成本很高”。成本高“不僅在軍事支持方面，而且還因為能源和食品價格上漲”。“但與烏克蘭人每天在前線付出的代價相比，這些費用不算什麼”。

斯托爾滕貝格先生補充說，如果俄羅斯總統弗拉基米爾-普京在烏克蘭實現其目標，就像他在2014年吞併克里米亞那樣，"我們將不得不付出更大的代價"。

北約秘書長還敦促北約國家繼續向基輔提供武器。他說："有了更多的現代武器，烏克蘭將普京的部隊趕出頓巴斯的可能性會增加。（烏東頓巴斯地區現在部分被俄軍控制）。

英國首相鮑里斯-約翰遜也發出了類似的警告，他呼籲堅決支持基輔，否則有可能看到"侵略"在歐洲取得二戰以來前所未有的勝利。

約翰遜在《星期日泰晤士報》發表的專欄文章中寫道，面對俄羅斯的入侵，支持烏克蘭的國家必須保持冷靜，並確保基輔有"戰略耐力來生存，並最終獲勝"。

烏克蘭軍隊周日表示，它擊退了俄軍在該國東部北頓涅茨克（Severodonetsk）附近的攻擊。烏克蘭軍隊在臉書上說：“我們的部隊在托什基夫卡（Toshkivka）地區擊退了攻擊”。“敵人已經撤退了，正在重新集結”。

當地省長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）稱，俄羅斯人控制戰略重鎮北頓涅茨克的說法是"謊言"。他在電報群（Telegram）上說："的確，他們控制了城市的大部分，但他們並沒有完全控制這座城市。