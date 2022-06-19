哥倫比亞總統選舉 前游擊隊員和獨立商人對決

哥倫比亞總統選舉

哥倫比亞總統選舉兩位候選人古斯塔沃·佩特羅（左）和獨立商人魯道夫-埃爾南德斯對決。

哥倫比亞總統大選今天6月19日舉行第二輪投票，進入決賽的兩位候選人都以各自的方式承諾，要為這個危機中的國家帶來徹底的改變。

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據法新社報道，不能連任的保守派現任總統伊萬-杜克（Ivan Duque）早晨在波哥大總統府附近投了票，標誌着左翼領導人古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）和獨立商人魯道夫-埃爾南德斯（Rodolfo Hernandez）之間的對決正式開始。

當地時間上午8點至下午4點，近3900萬選民被呼籲去12500個投票站投票，在兩名候選人佩特羅和埃爾南德斯之間做出選擇，他們二人的競選主題都是“變革”，也都要與“一直統治國家的保守派及自由派精英決裂”。

從游擊隊轉行左翼社民黨的佩特羅，曾任首都波哥大（Bogota）市長，目前擔任參議員。他承諾通過大學教育免費、退休金改革及對無生產力的土地課徵重稅，對抗社會不平等。他如當選，將成為哥倫比亞歷史上第一位左翼總統。

埃爾南德斯是一名無法歸類的商業富豪，曾任北方大城市布卡拉曼加（Bucaramanga）的市長，他承諾縮小政府編製，通過打擊貪腐獲得資金，支持社會福利項目。他也承諾向有毒癮者提供免費毒品，以打擊毒品走私。這位出人意料的預選者，在初選時通過承諾消除"竊賊"和"官僚主義"而將右派淘汰出局。

國立大學政治學系主任卡羅來娜-希門尼斯（Carolina Jimenez）表示，這兩位候選人都是"反建制"派，他們似乎首次體現了"重大政治變革"。3900萬選民將做出選擇。

據《時報》（El Tiempo）周日上午說，無論誰贏得選舉，在這個"歷史性的一天"結束時，國家將發生巨大變化。

據在線媒體《改變》（Cambio）說，"一周前公布的最新民調顯示，在一場特別好鬥的競選活動之後，兩位候選人幾乎打成平手。

在許多國際觀察員的注視下，近32萬名警察和軍事人員將為選舉提供安全保障。與和平進行的第一輪比賽一樣，預計晚上會有結果。