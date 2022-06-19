烏克蘭總統澤連斯基: 對勝利沒有任何懷疑

烏克蘭

從南部前線返回基輔的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周日6月19日表示，他對勝利毫不懷疑。他說，烏克蘭部隊的精神狀態良好，對戰勝俄羅斯人充滿信心。

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澤連斯基昨天18日離開首都基輔，對黑海小鎮米科拉耶夫等地進行了閃電訪問，看望了駐紮在該鎮附近和鄰近敖德薩地區的烏克蘭部隊。

澤連斯基返回基輔後在電報群（Telegram）上發布一段視頻中說：“我們不會把南方交給任何人，我們將奪回一切，大海將是烏克蘭的，它將是安全的”。

他補充說，訪問期間他與士兵和警察進行了交談："他們的心情是自信的，看着他們的眼睛，很明顯，他們都不懷疑我們會贏得勝利。

然而，澤連斯基也承認，當地的"損失是巨大的"。"許多房屋被毀，民間物流設施被破壞，有許多社會問題"。

烏克蘭總統說，我已要求更普遍地為那些失去親人的人提供援助。我們一定會重建被摧毀的一切。他補充說："俄羅斯的導彈數量敵不過我們人民的求生欲。

澤連斯基還說，南部的烏克蘭士兵正在遏制從克里米亞向東推進的俄軍，以阻止他們向東部俄軍提供支持。澤連斯基感謝這些士兵的“英勇服務”。

他向烏克蘭士兵們說：“重要的是，你要活着”。“只要你們活着，就有一堵堅實的‘烏克蘭牆’保護着我們的國家”。