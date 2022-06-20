哥倫比亞變天 前游擊隊員當選史上首位左翼總統

哥倫比亞總統選舉

哥倫比亞昨天6月19日舉行總統大選第二輪投票，破天荒選出前游擊隊員左翼反對派古斯塔沃-佩特羅（Gustavo Petro）做總統，此舉打破該國兩百年的精英執政，預兆國家將發生巨變。

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據法新社發自波哥大的報道說：“反對派政治家古斯塔沃-佩特羅周日成為哥倫比亞歷史上第一位左翼總統，他雄心勃勃地要"改變"這個處於危機中的國家，這個國家從未出現過這樣的政權交替。

據臨時統計結果，62歲的佩特羅贏得50.44%的選票（1120萬張）。他的競爭對手、獨立富豪商人埃爾南德斯（Rodolfo Hernandez）獲得47.31%的選票（1050萬張）。此二人都是反建制派。此二人都是反建制派。投票率為58%。

從游擊隊轉行左翼社民黨的佩特羅，曾任首都波哥大（Bogota）市長，目前擔任參議員。他在競選中承諾，要通過大學教育免費、退休金改革，及對無生產力的土地課徵重稅，來對抗社會不平等現象。

而他的對手，敗選的無黨派獨立富豪商人埃爾南德斯（Rodolfo Hernandez），在競選時主張縮小政府編製，並通過打擊貪腐獲得資金，支持社會福利項目。

佩特羅昨晚在波哥大一個大禮堂的舞台上，在數百名支持者的歡呼聲中說，"我們致力於真正的變革，真正的變化"。

埃爾南德斯立即承認了失敗，表示希望他的對手"知道如何管理國家，並希望他能忠實於他的反腐敗言論"。

尊重和對話

佩特羅承諾說，"魯道夫-埃爾南德斯的支持者們將能夠隨時來和我們交談（......）。反對派，無論他們是誰，將永遠歡迎他們進行對話“。

他補充說："我們將只會尊重和對話，通過這種方式我們將能夠建立偉大的全國共識和全面和平。"他還承諾，哥倫比亞將成為世界上"應對氣候變化的前沿陣地"。

佩特羅還選擇了非洲裔女性馬爾克斯夫人（Mme Marquez）作為競選搭檔和副總統人選。這位謙虛的鄉村婦女變成了環保活動家，她自豪地宣布："我是哥倫比亞第一位非洲裔女副總統。

法新社說，這次總統選舉標誌着在這個拉美第四大經濟體執政兩個世紀的保守派和自由派精英的潰敗。