美國拒絕中國對台灣海峽的主張 擔憂更多海上挑戰

中美/台灣海峽

拜登政府拒絕中國關於台灣海峽不是"國際水域"的主張，並越來越擔心這一立場可能導致更頻繁的海上挑戰。拜登已聽取彙報，其團隊開始與盟友協商。

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彭博社6月19日引述熟悉此事的人士透露，拜登政府官員已決定拒絕中國關於台灣海峽不是"國際水域 "的“含糊不清的新說法”，並越來越擔心這一立場可能導致這個民主治理的島嶼在海上受到更頻繁的挑戰。

據彭博社上周報道，近幾個月來，中國官員在與美國同行的會晤中多次發表此類言論。這提出了一個前景，即中國可能正在準備對美國的地區影響力和軍事力量進行新的挑戰，這是兩國之間不和的一個關鍵方面。

該報道說，中國長期以來一直聲稱，台灣海峽是其專屬經濟區的一部分，並認為外國軍艦在這些水域的活動有限。雖然中國經常抗議美國在台灣海峽的軍事行動，但該水域的法律地位以前並不是中美官員會晤時經常談論的問題。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭後，全球安全環境已經很不穩定，這一說法的時機在政府內部引起了恐慌。今年2月，中國和俄羅斯在一份聯合聲明中表示，它們可能會支持對方的領土要求，一位官員說，這種方式類似於畫分勢力範圍的努力。

彭博社引述消息人士說，美國總統喬-拜登已經聽取了關於此事的簡報，他的國家安全小組正在研究中國的這一主張，以了解其具體內容。該小組正在研究中國在過去幾十年中用來描述台灣海峽的語言，並與美國的盟友合作，評估他們對這些語言的解釋。

官員們說，美國官員越來越擔心，這一主張可能是故意要混淆對台灣周圍海域的法律解釋，是表示中國將其視為內部水道的方式。華盛頓已向北京傳達了其立場。

目前還不清楚中國所說的"國際水域"是什麼意思，但這種措辭可能是為了阻止美國通過海峽航行，北京批評美國這種做法損害了穩定，並向"台獨勢力"發出了錯誤信號。

這些人說，目前還不知道中國是否會採取實際措施來執行其立場。中國以前的一些主張，如2013年宣布的防空識別區，只是零星地得到了執行。雖然中國軍隊近年來經常飛入台灣的防空識別區來試探台灣的防禦，但其在海上挑戰比較有限。

彭博社說，白宮和中國駐華盛頓大使館沒有立即回複評論請求。

該文認為，美國不太可能被中國更加自信的語言所阻止，在俄羅斯於2月入侵烏克蘭之後，中國對台灣的主張有了新的變化。一些美國官員認為，中國正在衡量華盛頓對烏克蘭危機的反應，以了解美國在北京對台灣採取更侵犯的行動時會有什麼反應。

美國軍艦在東海和南中國海之間航行時，每年數次經過台灣海峽，自2020年以來，平均每月約有一次。據彭博社彙編的數據，美國海軍今年至少經過五次台灣海峽，並且可能會繼續這樣做，看看北京是否會以行動支持其言論。

美國國務院發言人內德-普萊斯在一封電子郵件中說："台灣海峽是一條國際水道"，航行和飛越的自由 "受到國際法的保障"。"美國將繼續在國際法允許的地方飛行、航行和作業，這包括穿越台灣海峽。"