英首相約翰遜：如果背棄英勇的烏克蘭，我們將永不會安全

英國/烏克蘭/俄羅斯

在法德意領導人上周訪問烏克蘭後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月17日秘密到訪基輔，並向烏方承諾了一系列軍事援助。這也是他自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來第二次訪問烏國首都。約翰遜在結束此次訪問後並發表評論文章表示：“如果我們背棄了英勇的烏克蘭，我們將永遠不會安全。”

廣告 繼續瀏覽後續

在結束基輔之行後，約翰遜在英國《泰晤士報》上發表文章寫道：“想象一下，如若弗拉基米爾·普京的光榮願景成為現實。假設他可以自由地保留現在被俄羅斯軍隊控制的所有烏克蘭地區。如果當他把這塊被征服的領土及其恐懼的人民併入一個更大的俄羅斯時，沒有人願意動一根手指頭，那該怎麼辦？這會帶來和平嗎？世界會更安全嗎？你會更安全嗎？”

約翰遜指出：“在我們心裡，我們知道答案。這樣的悲劇將是第二次世界大戰以來侵略行為在歐洲的最大勝利。我們知道普京不會停止肢解烏克蘭的行動。就在上周，他把自己比作彼得大帝，並宣稱俄羅斯擁有‘奪回’任何曾經由‘斯拉夫人’居住的領土的永恆權利，這一理論將允許（俄羅斯）征服歐洲的大片土地，包括北約盟國。”

約翰遜稱：“與此同時，在世界各地，每一個獨裁者都會感到有恃無恐地以武力追求自己的野心——任何地方的國家都不會安全。這真的是任何國家的人想要的嗎？在普京入侵烏克蘭並發動自1945年以來歐洲最大的戰爭近四個月後，英國和我們的盟友團結一致，下定決心絕不同意上述任何情況。”

約翰遜稱：“現在普京的戰爭進入了一個新的階段，我們應該採取什麼辦法呢？我從這場悲劇中最重要的事實開始說起。烏克蘭人的英雄主義和犧牲精神將基輔從俄羅斯的裝甲進攻中拯救出來，並在澤連斯基總統的領導下保住了國家。普京可能沒有意識到這一點，但他徹底重新征服烏克蘭的大帝國設計已經脫軌了。”

約翰遜強調：“不要被這樣的觀念所迷惑，即更強大的俄羅斯火力必須轉化為俄羅斯的穩定成果。不要被俄羅斯在頓巴斯地區令人痛苦的緩慢推進或在北頓內茨克突出部的戰術性反擊所迷惑。早在2014年，普京的目標就是奪取整個頓巴斯地區，當時他點燃了一場分離主義叛亂並發動了第一次入侵。現在，八年過去了，成千上萬的人喪生，他仍未達到這一目標。”

約翰遜說：“唉，普京的失敗並不意味着他將有撤退的智慧。在孤立無援的情況下，他可能仍然認為完全征服是可能的。我擔心我們需要為一場長期的戰爭做好準備，因為普京會採取消耗戰，試圖通過純粹的殘暴來磨滅烏克蘭。英國和我們的朋友們必須作出回應，確保烏克蘭有戰略耐力來生存並最終獲勝。時間是至關重要的因素。一切都將取決於烏克蘭是否能以比俄羅斯更快的速度加強其保衛國土的能力，從而更新其攻擊能力。我們的任務是爭取時間站在烏克蘭一邊。”

約翰遜指出：“普京可能認為，恰恰相反，時間是俄羅斯的盟友。他認為壓倒性的火力的無情邏輯最終會佔上風，而善變的西方將被證明沒有能力堅持任何困難的路線。如果普京享受這些安慰，也許不是壞事，因為他將無法解決那些令人信服的理由，即他錯了，時間正不可避免地對俄羅斯不利。日復一日，烏克蘭的田野和城市到處都是越來越多的俄羅斯坦克和裝甲車的燒焦的殘骸。替換這些硬件需要幾年，也許幾十年。而俄羅斯軍隊每小時都在消耗裝備和彈藥，其速度比他們的工廠能夠生產的還要快。與此同時，他們正公開試圖在中東和非洲招募僱傭兵，這暴露了他們急於填補一支已經失去約四分之一戰鬥力的軍隊的空缺。”

約翰遜提出：“在普京思考他的妄想時，英國和我們的盟友必須採取四個重要步驟，為烏克蘭的事業換取時間。首先，我們必須確保烏克蘭比入侵者更快地獲得武器、裝備、彈藥和訓練，並建立起使用我們幫助的軍事力量。在這次進攻之前，英國教官培訓了超過22000名烏克蘭軍隊，這一成就發生在七年之中。現在，我們需要更快地行動，在幾個月內訓練出這樣的人數。因此，英國計畫與我們的朋友合作，讓烏克蘭部隊準備好保衛他們的國家，有可能每120天訓練多達10000名士兵。”

約翰遜補充說：“第二，我們必須幫助維護烏克蘭國家的生存能力。澤連斯基總統的政府必須支付工資，開辦學校，提供援助，並儘可能開始重建。這將需要持續的資金和技術幫助，我們應該計畫在未來幾年內維持這種幫助。歐盟可以發揮重要作用，我為法國、德國、意大利和羅馬尼亞領導人周四訪問基輔而鼓掌。第三，俄羅斯封鎖了烏克蘭跨越黑海的主要出口路線，從而對烏克蘭的經濟造成了扼制。我們需要作出長期努力，開發已經存在的替代陸路通道，確保烏克蘭的經濟繼續運作。”

約翰遜強調：“最嚴重的是，俄羅斯對敖德薩和其他烏克蘭港口的封鎖正在阻止為最貧窮的人出口急需的糧食。在我寫這篇文章的時候，大約2500萬噸的玉米和小麥——相當於所有最不發達國家的全部年消費量被俄羅斯扣押在烏克蘭各地的筒倉里。這就引出了第四點：我們需要把這些糧食運出去。英國支持聯合國為談判一條海上出口的安全通道所做的努力。烏克蘭的港口對全球糧食供應至關重要，我們將繼續提供保護它們所需的武器。”

約翰遜稱：“這些步驟都不會產生立竿見影的效果，儘管恢復糧食出口的需要再迫切不過了。所有這些都需要英國和我們的盟友做出堅定的努力，持續數月或數年。而所有這些都是為了一個目標。我們必須加強我們的烏克蘭朋友的手，按照澤連斯基總統提出的條件完成這場戰爭。這應該是成功的定義。烏克蘭人民已經很清楚，他們不會被迫接受低於這個條件。這樣做，我們和我們的盟友將像保護烏克蘭一樣保護我們自己的安全，並保護世界不受普京和那些可能試圖模仿他們的人的致命夢想的影響。”

值得一提的是，英國新任陸軍總參謀長桑德斯（Patrick Sanders）本月16日向英軍內部指示，隨着俄烏戰爭持續，英國軍隊必須做好“再次在歐洲作戰”的準備，英國“迫切需要”打造一支能夠“與盟友並肩作戰”且“擊敗俄羅斯的軍隊”。桑德斯指出，他是英軍“自1941年以來第一個在涉及一個大陸大國的歐洲陸地戰爭陰影下指揮陸軍的總參謀長”。

桑德斯稱：“俄羅斯對烏克蘭的入侵強調了我們的核心目的——保護英國並準備好在陸地上打仗和贏得戰爭，並加強了以武力威脅威懾俄羅斯侵略的要求。”他表示：“自2月24日以來，世界已經發生了變化，現在有一個緊迫的任務，即鍛造一支能夠與我們的盟友並肩作戰並在戰鬥中擊敗俄羅斯的軍隊。”