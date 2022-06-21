俄軍在烏東致命轟炸 烏軍炮擊黑海油井 德國大炮到貨

烏克蘭戰爭

無人機拍攝盧甘斯克州托奇基夫卡村被轟炸的圖像2022年6月19日。

烏克蘭周一指俄羅斯在烏克蘭軍隊激烈抵抗的東部加強了致命的轟炸。同時烏克蘭宣布炮擊了黑海的俄羅斯石油鑽井設施。基輔周二宣布德國自走炮到貨。

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在俄軍入侵烏克蘭第118天，在歐盟召開峰會決定烏克蘭候選國地位的前夕，基輔指控俄軍在烏克蘭軍隊浴血奮戰的東部加強了致命轟殺。

布魯塞爾本周稍晚將舉行歐盟峰會決定是否授予基輔歐盟候選國地位。因此烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)將這個星期稱為“歷史性”的一周。

烏東災難性破壞

盧甘斯克州的州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）周二表示，俄軍正在對東頓巴斯地區與北頓涅茨克相鄰的城市利西昌斯克造成“災難性”的破壞。

他說，“過去24小時對烏克蘭部隊來說非常艱難”。他補充說，俄軍“對北頓涅茨克工業區的打擊和對利西昌斯克的災難性破壞非常嚴重”。

他還說，“對連接北頓涅茨克和利西昌斯克的三座橋樑的打擊仍在繼續”，轟炸橋樑“切斷了北頓涅茨克與基輔控制區其他地區的聯繫”。上述兩城大約各有10萬居民。

黑海油井

烏克蘭軍隊周一炮擊了俄羅斯在黑海的一些鑽井平台，這些平台位於俄羅斯吞併的克里米亞附近，基輔說，它們被俄羅斯人用作軍事"設施"，以加強其在該地區的控制。

敖德薩地區發言人謝爾蓋-布拉楚克（Serguiï Bratchouk）在一次視頻新聞發布會上說： “在這個地方，俄羅斯部署了小型駐軍，儲存了防空設備，包括雷達”。“也就是說，這些平台已變成幫助俄羅斯人加強對黑海西北部的全面控制的設施”。

據莫斯科今天宣布，一個碳氫化合物鑽井平台及其油井在前一天被烏克蘭的火力擊中後，於今天周二起火。

俄新社援引被俄羅斯吞併的克里米亞半島的參議員奧爾加-科維蒂迪（Olga Kovitidi）的話說：“火勢已經蔓延到井裡，正在繼續嘗試滅火”。“平台上的火勢沒有減弱，我們試圖乘船接近它，但徒勞無功”。

俄羅斯指責烏克蘭軍隊向切爾諾莫爾石油公司（Chernomorneftegaz）的三個鑽井平台開火，造成至少三人受傷，七人失蹤。

德國自走炮

烏克蘭周二宣布德國Panzerhaubitze 2000型自行裝甲車火炮已經運抵其軍火庫，基輔此前已與西方盟友就接收“強大的武器”進行了數周談判。柏林沒有立即確認這些炮的交付，也沒有確認它們的數量。

加里寧格勒

在布魯塞爾舉行的峰會可能授予基輔歐盟候選國地位的前夕，俄羅斯和立陶宛之間的緊張局勢也急劇上升，立陶宛執行歐盟的制裁措施，限制俄羅斯貨物通過鐵路轉運到俄羅斯飛地加里寧格勒。

歐盟外交高級代表博雷爾後來說，立陶宛正在對俄羅斯和加里寧格勒之間某些類型的出口產品的過境，實施歐盟制裁，但沒有對俄羅斯這個飛地實施任何封鎖。