馬里130多平民遭聖戰分子屠劫遇難

馬里/聖戰組織

馬里中部130多平民在"基地"分支組織聖戰分子發動的襲擊中喪生，這是該國最嚴重的屠殺之一，也是整個薩赫勒地區正在發生的一系列屠殺中的最新事件。

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法新社6月21日引述當地官員的報告說，幾天前，武裝人員在迪亞拉薩古（Diallassagou）和班卡斯（Bankass）周邊地區進行了系統性屠殺，該地區是多年來血洗薩赫勒地區的主要暴力溫床之一。

一位當地匿名政治人物說，這些聖戰分子在迪亞拉薩古殺虐居民，搶劫財物和牲畜並毀壞設備。"劫難之後，當地人失去了一切。

據馬里政府報告說有132人死亡，並指控這起屠殺是基地組織分支Katiba Macina的蘭聖戰武裝團夥所為。該分支聽命於富拉尼傳教士阿馬杜·庫法（prédicateur peul Amadou Kouffa）。

自周末以來，這個令人震驚的屠殺信息在社交網絡大量湧現，馬里政府終於在昨天周一下午打破沉默，並將周六晚上的屠殺事件追溯到周日。另一些人則將其追溯到上個星期五。

自2020年8月以來執政的馬里軍政府首腦阿西米-戈伊塔（Assimi Goïta）上校已宣布全國哀悼三天。