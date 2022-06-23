北約秘書長披露馬德里峰會5大關注焦點：我們還將首次討論中國議題

北約/俄羅斯/中國

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6月22日參加了由政治新聞網站Politico舉辦的針對下周北約馬德里峰會的吹風會活動。他強調，面對新的安全現實，北約將繼續進行調整。斯托爾滕貝格說：“在馬德里的峰會上，我們將作出決定，強化我們的聯盟，並在這個更危險的世界中保持其靈活性。”

廣告 繼續瀏覽後續

斯托爾滕貝格在會上表示：“我真的期望在馬德里舉行的這次峰會將是一次變革性的峰會。因為我們正處於我們安全的一個關鍵時刻。普京總統對烏克蘭的戰爭是我們面臨的最緊迫的威脅。它已經打破了歐洲的和平。同時，我們決不能忘記我們的安全所面臨的所有其他挑戰。民主和專制主義之間的競爭正在上升。莫斯科和北京正在公開爭奪基於規則的國際秩序。恐怖主義和核擴散持續存在。網絡攻擊和氣候破壞正在上升。所有這些都影響着我們的安全。”

斯托爾滕貝格說：“面對這一新的安全現實，北約繼續進行調整。在馬德里的峰會上，我們將作出決定，加強我們的聯盟，並在這個更危險的世界中保持其靈活性。讓我強調五個方面。第一，加強我們的防衛。我們將做得更多，以確保我們能夠保衛盟國的每一寸領土。在任何時候和任何威脅下。我們將調整北約的部隊結構。我們還將有更多的北約前沿部署的戰鬥編隊，以加強東部地區的戰鬥群，直至旅級。還有更多預先部署的裝備和武器儲備。而且自冷戰以來，我們將首次有預先分配的部隊來保衛特定的盟國。這樣，如果需要，我們可以更快地增援。所有這些都建立在我們自2014年俄羅斯非法吞併克里米亞以來已經做的大量調整的基礎上。”

斯托爾滕貝格說：“第二，我們將為北約商定一個新的‘戰略概念’（報告）。在一個徹底改變的安全環境中指導北約。我預計，2022年的概念將提到俄羅斯是對我們安全最重要和最直接的威脅。它將解決很多其他的挑戰，這些挑戰在目前的‘戰略概念’（報告）中幾乎沒有被提及。包括氣候變化、網絡、混合和空間。而且，我們將首次討論中國以及其對我們的利益、安全和價值觀構成的挑戰。在這種情況下，我歡迎我們的亞太夥伴——澳大利亞、日本、新西蘭和韓國的領導人將首次參加我們的峰會。”

斯托爾滕貝格說：“這使我想到第三點——北約的夥伴關係。我們將加強我們對烏克蘭和其他面臨風險的夥伴的支持。我很高興澤連斯基總統將在我們的峰會上發言。烏克蘭正處於危急狀況，迫切需要加強我們的支持。在這次峰會上，我們將商定一個新的對烏克蘭的全面援助方案。它由具體項目組成。要在短期內提供援助。包括提供反無人機設備、安全通信和燃料。但重要的是，我們也將着眼於更長遠的發展，包括通過協助烏克蘭從蘇聯時代的軍事裝備過渡到現代的北約裝備。促進互操作性。所有這些都建立在北約和北約盟國自2014年以來向烏克蘭提供的重要支持之上。以及除了財政、人道主義和軍事援助之外，還培訓和裝備烏克蘭部隊。”

斯托爾滕貝格說：“我們還將繼續為其他容易受到俄羅斯威脅和干涉的夥伴做更多的工作。包括格魯吉亞，以及波黑。通過加強對這些夥伴的更多政治和實際支持。以幫助加強他們的復原力。防止任何未來的侵略。盟國堅定不移地支持每個國家選擇自己道路的權利。這也是芬蘭和瑞典的權利。而這是我的第四點。他們申請加入北約的決定是歷史性的。我們現在正在為芬蘭和瑞典加入過程中的下一個步驟積極努力，並解決土耳其的安全關切，包括在打擊恐怖主義方面。我的目標是找到一條共同的前進道路，以便這兩個國家能夠儘快加入我們的聯盟。這將使他們更安全，北約組織更強大，以及歐洲-大西洋地區更加安全。”

斯托爾滕貝格說：“第五點也是最後一點是分擔負擔。在馬德里，我們將重新承諾我們在2014年作出的承諾。將至少2%的GDP用於國防。更多的盟國現在達到，或超過這一目標。大多數國家有明確的計畫來實現這一目標。越來越多的國家也將2%視為一個底線，而不是上限。盟國也在增加對現代能力的投資，並為北約的部署和演習作出貢獻。這是一個正確的趨勢。它顯示了整個聯盟對更大的負擔分擔的真正承諾。”

斯托爾滕貝格說：“我們必須繼續加大投資，並一起對北約進行更多投資。我可以告訴你們，根據北約在峰會前委託進行的民意調查，近80%（78%）的盟國公民支持維持或增加國防開支。同樣的民意調查表明，對北約成員資格的支持處於非常高的水平。超過70%（72%）的人支持他們的國家加入北約。因此，支持率繼續上升。而這很重要。因為一個強大的北約對於維護和平、防止衝突、保護我們的人民和我們的價值觀至關重要。現在和將來都是如此。”

在隨後的問答環節中，有記者提問稱：“烏克蘭駐歐盟大使琴佐夫（Vsevolod Chentsov）本周被記者問及你最近關於烏克蘭的戰爭可能持續數年的評論。而他對記者的回應是，這些預測被引用：‘沒有幫助’。他說的是：‘我們需要大量的武器，而且是現在，這應該改變局勢’。你會如何回應烏克蘭大使？”

斯托爾滕貝格說：“首先，我認為我的信息一直是而且仍然是，戰爭是不可預測的。我們非常準確地預測了入侵，而且我們分享了這一信息。但從那時起，就很難預測這場戰爭是如何演變的了。這是因為戰爭的結果是能力的組合，也是意志、勇氣、承諾和士氣的組合。而我們所看到的，我認為給整個世界留下深刻印象的是烏克蘭武裝部隊的勇敢和勇氣，他們站起來反對俄羅斯的野蠻入侵的意願，以及烏克蘭政治領導人和烏克蘭人民。這給整個世界留下了深刻印象，這也表明普京總統完全低估了烏克蘭抵抗的力量和他們抵抗的能力。”

斯托爾滕貝格補充說：“因此，我的信息一直是，而且仍然是，由於很難預測，我們應該謹慎地得出任何關於這場戰爭可能持續多久的結論。它可能持續數周、數月，但也可能持續數年。政治信息是，無論戰爭持續多長時間，我們都需要做好長期準備，並準備繼續向烏克蘭提供大量支持。我想我們都希望看到這場戰爭儘快結束，但與此同時，烏克蘭人，我完全同意他們的觀點，他們當然不會投降，他們在為自己的獨立為自己的主權而戰，我們需要向他們提供支持，確保他們能夠作為烏克蘭的一個主權獨立國家取得勝利。”

記者追問：“你談到了為（戰爭的）長期發展做準備。在一些北約國家的首都，我認為現在有一些越來越多的問題，即對烏克蘭的支持在政治上、後勤上和財政上是否可持續。你認為北約國家能夠在現有水平上保持對烏克蘭的武器供應多久？”

斯托爾滕貝格表示：“只要有必要，這就是我的全部信息，即我們需要做好長期的準備。我不能告訴你這場戰爭到底會持續多久。但我只是告訴北約各國首都的決策者們，在議會中，在公眾輿論中，我們有政治和道義上的義務，在很長一段時間內提供實質性的支持。只要它需要。部分原因是，當我們開始提供支持時，我們實際上承擔了某種責任，你們不能在這種努力中停下來，因為他們正處於戰爭之中。”

斯托爾滕貝格補充說：“當然，我意識到這對北約盟國來說是有代價的，因為捐贈武器要付出代價，要付出一些政治代價，當然，你也有制裁的後果。但這些代價，首先，比烏克蘭人願意為他們的自由和獨立所付出的代價要小得多。因此，我們應該願意支付我們的那部分，而這部分要小得多。第二，如果普京得逞，對歐洲的獨立民主國家使用軍事力量，我們可能要付出的代價將比我們今天為支持烏克蘭而付出的代價高得多。因此，這就是我在所有這些演講和發言中要傳達的信息，那就是要做好長期的準備。戰爭是不可預測的，是血腥的，而且現在正變成一場消耗戰。這使得我們繼續提供支持變得更加重要。而且我絕對肯定，北約盟國發出的信息將是我們應該保持支持。還提供現代武器、重型武器，正如北約盟國現在長期以來所做的那樣，而且北約在提供支持方面也可以發揮作用。”

斯托爾滕貝格說：“關於我們是否有持久力這個問題，我還想提醒一下，北約和北約盟國自2014年以來一直在向烏克蘭提供支持。我曾在這個訓練營中，在戰爭初期被轟炸，在烏克蘭西部。我曾到過，亞沃里夫（Yavoriv），我想是的，我曾在2015年到過那裡。在那裡我看到了北約、加拿大部隊、英國、美國如何訓練和裝備烏克蘭部隊。這些部隊現在對烏克蘭的防禦至關重要。而且，多年來，土耳其也向烏克蘭提供了必要的設備。因此，是的，我們已經加強了，自入侵以來，更多的盟國現在正在幫助，但實際上，我們，北約盟國已經並應該繼續為長期的準備，因為我們不能允許普京，在某種程度上，看到他為其殘酷的使用武力得到獎勵。”

北約將在下周的馬德里峰會上通過其新的“戰略概念”（Strategic Concept）報告。它將確定聯盟所面臨的安全挑戰，並概述北約為應對這些挑戰所要執行的政治和軍事任務。在提問環節中，有聽眾提問：“中國將如何融入北約未來的‘戰略概念’（報告）中？中國對北約的威脅是較小的還是繼續成為未來的主要威脅？”

斯托爾滕貝格說：“我相信，在下一份‘戰略概念’（報告）中，這一點將得到同意。當北約領導人下周在馬德里開會時。我們將討論中國和對我們安全的後果。我認為要理解，對北約來說，這是一個很大的進步，因為在目前的‘戰略概念’（報告）中，沒有一個字提到中國。這個概念是在2010年裡斯本的峰會上達成的。我當時作為北約成員國總理、挪威首相在那裡，從那時起，世界確實發生了變化，這將反映在‘戰略概念’（報告）中。在里斯本的那次峰會上，當時俄羅斯的梅德韋傑夫總統和我們一起參加了峰會，我們在那個‘戰略概念’（報告）中同意，俄羅斯是一個戰略夥伴，歐洲-大西洋地區是一個和平的地區。現在的情況不會是這樣的。不會說歐洲-大西洋地區是和平的，實際上，歐洲有一場戰爭正在進行。我們將不會把俄羅斯稱為戰略夥伴。”

斯托爾滕貝格說：“關於中國，我們不認為中國是一個對手，但我們需要認識到，中國的崛起，他們正在大量投資於新的現代軍事裝備，包括大幅擴大其核能力，投資於關鍵技術，並試圖控制歐洲的關鍵基礎設施，使我們也必須解決這個問題。因此，我預計盟國將指出，中國對我們的價值觀、我們的利益和我們的安全構成了一些挑戰，當然，這也影響到北約在一個競爭更加激烈的世界中應該如何反應。”

另有觀眾問道：“北約是如何準備與後普京時代的俄羅斯建立關係的？”

斯托爾滕貝格說：“因為我們現在的主要重點，以及現在的迫切需要是支持烏克蘭。從根本上說，北約有兩項任務。向烏克蘭提供支持，北約盟國和北約向烏克蘭提供支持，並且自2014年以來一直這樣做。但已經加強了，當然，自從入侵和一個全面援助計畫，我預計盟國將在下周同意，也將側重於與烏克蘭更長期的合作，包括從蘇聯時代的設備過渡到北約標準的現代設備，並使國防和安全機構現代化。因此，首要任務是支持烏克蘭，確保他們作為歐洲的一個主權獨立國家取得勝利。”

斯托爾滕貝格說：“第二項任務是防止事態升級。我們必須記住，有一個不斷升級的風險。現在在烏克蘭發生的事情真的很糟糕，所有的人遭到殺害，傷亡和我們在那裡看到的殘暴行為。但當然，如果這升級為俄羅斯和歐洲之間的全面戰爭，情況會變得更糟。因此，北約的另一項主要任務是，當然，防止升級。我們通過不直接參與當地事務來做到這一點，並且我們通過大幅增加在聯盟東部的軍事存在來做到這一點。因此，對於北約保護所有盟國的準備工作，莫斯科沒有誤解和誤判的餘地，這是一種威懾。而威懾的目的不是挑起衝突，而是防止衝突，而是維護和平，這就是我們加強威懾和防禦的原因。”

斯托爾滕貝格說：“我這樣說是因為這是一項巨大的任務，極其重要，我們既要成功地提供支持烏克蘭，又要防止升級。我們不能繼續，俄羅斯已經完全放棄了與他們建立建設性工作關係的想法，因為他們如此明目張膽地違反了國際法、信任，併入侵了北約的一個親密夥伴烏克蘭。當然，我們需要某種軍事通信線路，以防止升級、事件、事故，如果它們發生，防止它們失去控制。俄羅斯仍然在那裡。還有一些時間，希望也有可能進行軍備控制協議。但是，我們努力爭取的關係，與俄羅斯建立多年的關係，一個更具建設性的關係，這在現在是不可能的，然後俄羅斯必須改變他們的行為，然後我們才能回到與之前爭取的這種關係更類似的東西。所以我不會猜測什麼，什麼時候以及如何發生。我們將向烏克蘭提供支持，並防止升級，這是緊迫的任務。”

就在俄羅斯全面入侵烏克蘭後他被要求延長一年的秘書長任期，斯托爾滕貝格說：“我最喜歡和最不喜歡這項工作的原因是一樣的。那就是我必須與30個國家一起工作。當我們達成一致時，這是一件偉大的事情。我覺得你知道，真的，當30個盟國同意並一起做出決定來保護和捍衛對方時，我們正在一起做一些大事情。那麼我不得不承認，有時要確保所有30個盟國都同意，這有點挑戰性。但我認為在某種程度上，獎勵是，當我們成功時，這是一個巨大的獎勵。”

斯托爾滕貝格說：“因為我們必須記住，我們擁有10億人口，30個國家，佔世界GDP的50%，佔世界軍事力量的50%。當然，我們有北美，但我們也有歐洲，當芬蘭和瑞典加入北約時，96%的歐盟人口將生活在北約國家。然後在此基礎上，有1.5億歐洲人在歐盟之外但在北約。因此，這確實代表了歐洲和北美。我堅信，維護和平的唯一方法，管理一個更加不可預測的危險世界的唯一方法，是確保北美和歐洲站在一起。而這並不容易，但極其重要。因此，最好的和最壞的都是與30個盟國合作。而我實際上非常喜歡他們。這就是我決定留下來的原因。”