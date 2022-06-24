太平洋島國論壇峰會考量謝絕美中參加T

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即將在下個月於斐濟舉行的太平洋島國論壇領袖會議，似乎準備將美國、中國和其他幾個主要國家排除在外，避免這次會議受到該地區日益加劇的地緣戰略競爭影響。

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中央社報道，太平洋島國論壇將在7月中於斐濟舉行峰會。太平洋島國消息人士說，太平洋島國論壇輪值主席斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）等官員都渴望，確保太平洋領導人有「空間」解決問題並決定其關鍵優先事項，而不必同時與爭奪影響力的強大外部參與者開會。

所以，來自該地區以外國家的官員和政治人物，都將被排除在蘇瓦舉行的面對面會議之外。屆時太平洋島嶼的領導人將努力解決一系列複雜和令人擔憂的戰略議題。

澳洲是論壇的正式成員，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已經宣布將會出席論壇。

近幾十年來，太平洋島國論壇還在成員國領導人開會期間，與對話夥國另外舉行面對面會議。

太平洋島國論壇有21個合作夥伴，包括美國、中國、歐盟、日本、韓國、加拿大、印度、新加坡和英國等。

澳洲廣播公司（ABC）報導，今年在斐濟首都蘇瓦舉行論壇領導人會議期間，不會舉行對話夥伴面對面會議。

對話夥伴會議可能會在今年稍後另外舉行，但太平洋島國論壇也有可能提議於當周舉行對話夥伴視訊會議。