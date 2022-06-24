美國參議院通過“里程碑性”控槍法案

美國，控槍，立法

美國參議院周四晚間投票通過了一項共和與民主兩黨合作的控槍法案，朝向通過美國數十年來最重要的反槍支暴力法跨出突破性第一步，此次投票是在美國最高法院當天裁決推翻紐約州有關限制在公共場合攜槍法律之後幾小時進行的。預計眾議院將於周五批准該法案。

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參議院一個跨黨派小組本月早前就加強控槍的立法框架達成共識，內容包括打擊槍支暴力浪潮，對槍支的獲取加以限制，並提供數十億美元用於資助心理修護和加強學校安全。周四參議院以64票支持、34票反對批准推進這項法案。支持者中包括15名共和黨議員。法新社報道指，儘管法案內容距離拜登所提出的措施還有相當大的差距，但這仍然是美國數十年來的第一次，也是倡導對個人持槍限制者所取得的最重要一個突破。

參議院多數黨領袖查克-舒默對此表示，“我們通過了三十年來第一個具有里程碑意義的槍支安全立法，這在幾周前很多人還認為是不可能的事情”。共和黨領袖麥康奈爾也表示，該法將使美國更加安全，"而同時不會使我們的國家失去自由"。

預計眾議院將在兩周的假期休會前於周五批准該法案。

周四參議院投票幾小時前，美國最高法院剛剛以違憲為由推翻了紐約州有關禁止在公共場合攜帶槍支的法律，這一從1913年開始實施的法律規定在公共場合攜帶隱藏式手槍自衛，必須申請許可證，證明有攜帶武器的實際需要的“正當理由”，如因職業或受到威脅等不得不自我保護。這是最高法院10多年來有關槍支管理的首次裁決，意味着槍支權利倡導者的一次里程碑式勝利。總統拜登對這一他稱為"違反常識 "的裁決表示 "深感失望"，說"這應使我們所有人感到擔憂"。紐約州民主黨州長霍楚爾則譴責這一裁決 "在全國對槍支暴力的認識中可恥的"。

美國最高法院做出這一裁決時，正值美國接連發生重大槍擊案，包括5月份布法羅發生的造成10人死亡和德州一所學校導致21人死亡的槍擊事件。美國加強槍械管制的聲浪再起。在過去幾周，數萬人在華盛頓和全美多地舉行反槍支暴力集會，呼籲國會通過控槍法案。