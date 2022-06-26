澳總理：俄中近來的密切關係對我們地區也有重大影響

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澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）6月26日啟程前往歐洲，準備參加將於28日至30日舉行的北約馬德里首腦峰會。他在出訪前接受媒體採訪時表示：“我期待着參加北約領導人峰會。這是最關鍵的時刻了。我期待着就我們地區的戰略優先事項進行接觸。”

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阿爾巴尼斯周日在接受澳大利亞廣播公司（ABC）採訪時強調，自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，世界局勢是“不確定的”。他說：“俄羅斯對烏克蘭的入侵打亂了我們認為的規範，即法治將得到維護，主權國家的邊界將得到尊重，我們不會看到俄羅斯在烏克蘭的那種野蠻入侵。”

澳大利亞、新西蘭、日本和韓國的領導人已被邀請參加此次北約峰會。據澳洲總理府介紹，阿爾巴尼斯在出訪前談到：“我期待着參加北約領導人峰會。這是最關鍵的時刻了。”他說：“澳大利亞一直明確地支持烏克蘭，並譴責普京總統。我們將繼續捍衛自由和民主。”

阿爾巴尼斯在採訪中稱，他擔心俄羅斯的行動對世界安全，包括印太地區的安全有什麼影響。他說：“俄羅斯和中國，他們的安排和近來發生的密切關係意味着，這對我們地區也有重大影響。”

阿爾巴尼斯表示：“烏克蘭人民正在為民主世界作出巨大貢獻。但重要的是，民主國家與烏克蘭站在一起。這就是本次北約峰會的背景。”他預計將於周一晚些時候抵達馬德里。除了在當地參加北約峰會並藉機與多國領導人舉行雙邊會談外，阿爾巴尼斯還將到訪巴黎希望與法國總統馬克龍共同重啟因去年潛艇事件受損的兩國關係。

對此，阿爾巴尼斯強調：“我也很榮幸地接受了馬克龍總統的邀請訪問巴黎。法國是澳大利亞的一個重要夥伴和朋友，特別是在我們對太平洋地區和平與穩定的共同願景方面。"

阿爾巴尼斯還受到了烏克蘭總統澤連斯基歡迎他到訪該國的邀請，但他仍就這一可能聽取建議。阿爾巴尼斯說：“我們希望確保這樣做是安全的，而且我們不會因為進行這樣的旅行而使澳大利亞的服務人員處於危險之中。”他補充說：“當然很感激，澤連斯基總統向澳大利亞發出了這個邀請，如果能夠進行，我們認為這是一件好事。”