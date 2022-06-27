土耳其總統與芬蘭和瑞典首腦將在馬德里會談

土耳其/芬蘭/瑞典/北約

北約峰會6月28日將在馬德里開幕，土耳其總統與芬蘭總統和瑞典首相將在馬德里舉行會談，討論安卡拉是否解除對這兩個北歐國家申請加入北約的否決。

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芬蘭總統府今天在推特上宣布，芬蘭總統紹利-尼尼斯托和瑞典首相馬格達萊納-安德森與土耳其總統埃爾多安的首次高級別會晤將在馬德里北約峰會開始時舉行，北約秘書長斯托爾滕貝格將出席會談。

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周一在布魯塞爾與瑞典首相馬格達萊納-安德森就如何解除土耳其對加入北約的否決權進行了會談，然後他將於周二在馬德里與土耳其總統埃爾多安會面。

延斯-斯托爾滕貝格在新聞發布會上說：“現在說我們在馬德里峰會是否會有任何進展還為時過早”。

安德森首相在北約位於布魯塞爾的總部受到接待。在那裡，來自土耳其、瑞典和芬蘭的代表組織了一次高級別會議。

延斯-斯托爾滕貝格警告說，當不同國家參與這一進程時，沒有一個國家能夠代表其他國家承諾是否以及何時會達成協議。

他說，"我唯一能保證的是，我們正在儘可能地努力，儘可能地加緊工作，以儘快找到解決方案。

他還警告說：“我不會做出任何承諾，也不會就具體截止日期做出猜測”。“峰會從來不是一個最後期限。它在那裡舉行，所有（北約）領導人都在那裡，還有瑞典和芬蘭的領導人也在那裡。所以這給了我們一個機會，我們應該抓住這個機會，看看我們是否能取得進展"。

土耳其總統府就其總統埃爾多安周二將在馬德里與芬蘭總統紹利-尼尼斯托和瑞典首相馬格達萊納-安德森的會面警告說，不要過於樂觀。

安卡拉阻止這兩個北歐國家加入北約，指控這兩國庇護庫爾德工人黨（PKK）的激進分子，指控該組織是"恐怖主義"，並譴責這些國家有土耳其傳教士法土拉-居倫的支持者，該傳教士涉嫌在2016年7月策畫了土耳其未遂政變。

延斯-斯托爾滕貝格說："瑞典和芬蘭的候選資格將加強北約，但北約有一個盟友，即土耳其，表達了具體的安全關切，我們必須考慮到這些關切。