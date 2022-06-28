北約馬德里峰會: 歷史轉折 調整戰略

北約/俄羅斯/烏克蘭

北約峰會今天6月28日在馬德里召開。此次峰會被視為北約史上最重要的峰會和轉折。北約不僅面對俄羅斯侵略烏克蘭和普京不斷擴展帝國版圖的野心，同時也面臨中國的軍事崛起，以及習近平與普京意圖打破基於規則的世界秩序的衝擊。北約面臨戰略調整。

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今天，烏克蘭總統澤連斯基將在北約峰會上向30個成員國首腦做視頻發言。之前他已向在德國舉行的七國集團首腦峰會做了視頻發言，他說，"需要向烏克蘭提供充分、全面、高度可操作的支持"，以便能夠"恢復烏克蘭的領土完整"。他呼籲對莫斯科進行更嚴厲制裁，盡一切努力爭取在今年冬季到來前結束這場戰爭。

普京今年2月24日入侵烏克蘭已非初犯：他在2008年對格魯吉亞南奧塞梯和在2014年對烏克蘭克里米亞的吞併導致周邊“有說俄語人口”的國家膽戰心驚（如哈薩克斯坦和摩爾多瓦...）。普京的套路是策動鄰國俄語人口的分離鬥爭，並指控鄰國當局虐待講俄語人口，以武力吞併別國領土。

俄羅斯發動侵烏戰爭導致瑞典與芬蘭放棄傳統中立，要求加入北約。但這兩國的入盟申請受到北約成員國土耳其的阻礙，安卡拉指控上述兩國庇護被其稱為恐怖分子的庫爾德工人黨成員。

土耳其和瑞典及芬蘭首腦定於今天在北約秘書長見證下，在馬德里舉行談判。之前，這三國已在布魯塞爾北約總部舉行了高級別磋商，但沒有宣布結果。

周二在馬德里，芬蘭總統紹利-尼尼斯托和瑞典外交部長安-林德表示在克服土耳其阻攔其加入北約的談判中取得了進展。

據路透社周二發自赫爾辛基的消息說，北約其他成員國的領導人希望土耳其總統埃爾多安在為期三天的馬德里北約峰會上取消其對瑞典芬蘭加入北約的否決權，為的是避免削弱西方對俄羅斯和中國採取的強硬立場。

而土耳其總統埃爾多安今天早些時候在馬德里針對這個談判表示，他要的是“結果”而不是“空話”。

美國總統拜登定於明天周三在馬德里與土耳其總統埃爾多安舉行雙邊會談。