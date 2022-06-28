尹錫悅將借出席峰會之機 與北約締結夥伴關係

韓國總統首度出席北約峰會

韓國總統尹錫悅將出席在西班牙馬德里舉行的北約峰會，這是他上任以來首次外訪。

馬德里消息稱，韓國總統尹錫悅將藉由出席北約峰會的機會，與北約加強戰略合作，並計畫下半年締結合作夥伴關係。這是韓國總統首次出席北約峰會，韓國此次與日本、澳大利亞、新西蘭一同作為亞太地區的北約夥伴國受邀參加。這也是尹錫悅就職以來首次出訪，以及首次亮相多邊外交舞台。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報道，韓國國家安保室第一次長（副主任）金泰孝28日在西班牙馬德里舉行記者會時表示，韓國本次出席北約峰會的意義在於拓展全球夥伴關係，因此將在會上具體討論如何建立針對亞太地區的定製型戰略夥伴關係，並探討韓國的印太戰略與歐洲夥伴對接的方案。

這意味着在北約邀請韓日澳新等亞太中堅國家赴會意將夥伴關係拓展到印太地區的情況下，韓國希望從中發揮主導作用。對此，尹錫悅將借會見北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格的機會，落實雙邊合作夥伴關係。

另一總統幕僚表示，韓國與北約將約定今年下半年簽訂雙邊合作計畫。各行各業維護經濟安全的競爭方興未艾，這份成果文件將明文寫入韓國與北約建立超越傳統軍事安全合作的新型戰略合作關係。韓國爭取在比利時布魯塞爾常設駐北約代表團也出於這一考慮。

按計畫，尹錫悅將於當天下午3時50分（韓國時間晚10時50分）與澳大利亞總理安東尼·阿爾巴內塞舉行首腦會談，正式開啟北約會程。尹錫悅隨後會見北約秘書長斯托爾滕貝格。當晚，尹錫悅與夫人金建希將出席西班牙國王費利佩六世與王後萊蒂西婭主持的晚宴。

此外，其中韓美日三國領導人會談將成為尹錫悅此訪最大亮點。韓美日峰會將於29日下午2時30分（韓國時間晚9時30分）舉行。這將是三國時隔4年9個月舉行領導人會談，預計三方將探討應對朝鮮軍事威脅的安全合作事宜。三國峰會後，尹錫悅將出席於當天下午3時開始舉行的北約峰會並發表講話，爭取國際社會支持朝鮮無核化。