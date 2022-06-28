岸田首相在G7峰會上痛斥俄羅斯總統普京“滿嘴謊言”

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當地時間27日下午（日本時間當日午夜），日本首相岸田文雄在德國南部埃爾毛舉行的G7峰會的第二天,就糧食安全表示：“俄羅斯總統普京主張世界糧食危機的原因是由於七國集團制裁俄羅斯，這完全是滿嘴謊言。”

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岸田首相出席了以糧食安全和性別平等為主題的會議，他指出：“結束俄羅斯對烏克蘭的入侵是解決糧食危機的必要條件。”

同時，他強調需要通過向面臨糧食危機的發展中國家提供具體支持來表示團結。

岸田宣布將出資約2億美元，用於加強烏克蘭的糧食儲存能力和向中東及非洲國家提供糧食援助。

在線參加會議的烏克蘭總統澤連斯基感謝日本對烏克蘭的支持、對俄羅斯的制裁以及呼籲亞洲國家支持烏克蘭等努力。

岸田文雄首相還於27日在埃爾毛與非洲聯盟（AU）輪值主席國塞內加爾總統薩勒、南非總統拉馬福薩等舉行了會談。 他說：“俄羅斯正在打擊烏克蘭的農業，阻礙了糧食出口，引發全球糧食危機。”並傳達了向非洲國家實施糧食援助的想法。

薩勒就隨着俄羅斯進攻烏克蘭出現的糧食危機稱“為儘快結束戰爭，尋求對話很重要”，希望向貧困國家提供幫助，岸田表示願意支援非洲。

岸田首相還在當地時間26日的峰會上發表演說，表示日本將在未來五年內投資650億美元，支援發展中國家的基礎設施建設。

七國集團到2027年這項支援的總投資目標是6000億美元，日本將承擔其中的1/10左右。

在當地時間26日舉行的峰會“基礎設施投資”討論中，岸田首相以斯里蘭卡漢班托塔港為例，指出斯里蘭卡在無力償還對華債務後，事實上該港的權益轉移給了中國，並強調：七國集團應該出示針對中國不公正、不透明的開發金融的對策。