德國G7峰會公報摘要

德國G7峰會

G7集團首腦峰會6月28日在德國艾爾毛城堡結束。峰會發布公報，宣示團結應對時代的挑戰，支持烏克蘭抗擊侵略者，捍衛普世人權和民主價值觀，捍衛基於規則的多邊秩序與民主社會的復原力。

廣告 繼續瀏覽後續

七國集團峰會公報摘要：

2022年6月28日，艾爾毛（Elmau）

我們七國集團的國家元首和政府首腦於2022年6月26日至28日在埃爾毛舉行會議，包括與阿根廷、印度、印度尼西亞、塞內加爾和南非以及烏克蘭的國家元首和政府首腦進行了交流。

當世界受到分裂和震蕩的威脅時，我們七國集團團結一致。我們強調，我們決心與合作夥伴一起努力，捍衛普世人權和民主價值觀，捍衛基於規則的多邊秩序和我們民主社會的復原力。在這樣做的過程中，我們將應對我們時代的決定性挑戰：

- 我們再次譴責俄羅斯對烏克蘭進行的非法和無理的侵略戰爭。只要有必要，我們將一直與烏克蘭站在一起，為勇敢捍衛烏克蘭的主權和領土完整提供必要的財政、人道主義、軍事和外交支持。我們準備與有關國家和機構以及烏克蘭一起商定長期的安全承諾，以幫助烏克蘭保衛自己並確保其自由和民主的未來。

- 我們在2022年對人道主義援助的財政支持超過28億美元。我們準備批准或已認捐並提供295億美元的預算支持。我們堅定地致力於通過國際重建會議和國際重建計畫來支持烏克蘭的重建，該計畫將由烏克蘭與國際夥伴密切協調製定和實施。

- 我們將持續讓俄羅斯付出巨大代價，以結束這場戰爭。除了眼前的惡果，俄羅斯的侵略正在對全球的經濟復蘇造成不利影響，並導致全球能源安全和糧食供應的急劇惡化。面對這種情況，我們仍然堅定地致力於在制裁方面的前所未有的協調，只要有必要，在任何時候我們都要作為一個整體行動，並將減少俄羅斯的收入，包括黃金收入。

- 我們將致力於穩定和改變全球經濟，同時解決我們公民的生活成本上升問題。我們將共同努力，確保我們的經濟安全，加強供應鏈的復原力，並確保一個公平的競爭環境。

- 我們將立即採取措施，確保能源供應，遏制特殊市場條件造成的價格上漲，包括考慮採取價格上限等額外措施。我們重申，我們致力於在不影響氣候和環境目標的情況下逐步結束對俄羅斯能源的依賴。

- 我們與合作夥伴一起，在2021年特別提款權分配的基礎上，在實現為最弱勢群體提供1000億美元的目標方面，取得了重大進展。 為了保護人們免受饑餓和營養不良之苦，並反對俄羅斯將糧食作為武器，我們將通過全球糧食安全聯盟加強全球糧食和營養安全。為此，我們將額外提供45億美元，保持我們對糧食和農業市場開放的承諾，並加強努力，支持烏克蘭的農業生產和出口。

- 我們堅定地支持一個開放和協作的國際氣候俱樂部的目標，並將與合作夥伴一起努力，爭取在2022年底前建立該俱樂部，目的是推動一些緊急的、雄心勃勃的和包容性的行動，使我們符合1.5度的路徑，並加速實施《巴黎協定》。我們承諾在2030年前，實現公路運輸的廣泛脫碳，在2035年前，實現電力領域的完全或大部分脫碳，並採取具體和及時的行動，在我們各自的國家加速淘汰不使用CCS的燃煤發電。

- 通過我們在全球基礎設施建設和投資方面的夥伴關係，我們的目標是在未來五年，調動6000億美元，以縮小全球投資缺口。我們將在全球範圍內加強合作，在與南非的現有夥伴關係基礎上，與印度尼西亞、印度、塞內加爾和越南等國建立新夥伴關係，以促進公平的能源轉型。

- 為了克服目前的冠狀病毒（COVID-19）大流行病，我們將在上次會議以來交付超過11.75億劑疫苗的基礎上，繼續努力。我們還將通過《七國集團大流行病公約》，重點關注對未來大流行病和健康挑戰的預防、準備和應對。

-在民主價值觀使我們更有力地應對全球挑戰這一信念指導下，我們將與公民社會和七國集團以外的夥伴合作，提高我們社會的復原力，加強網上和網下的人權，打擊虛假信息，實現性別平等。通過我們今天共同做出的承諾和行動，並通過與合作夥伴的合作，我們將為一個公正的世界取得進展。