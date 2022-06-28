澳大利亞總理: 北京要從普京的錯誤中吸取教訓

澳洲/中國

澳大利亞總理安東尼-阿爾巴內斯（Anthony Albanese）在前往歐洲參加北約領導人峰會時，警告中國政府要吸取俄羅斯"在烏克蘭戰略失敗"的教訓。

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澳大利亞新總理阿爾巴內斯在前往西班牙參加北約會議的途中接受了《澳大利亞金融評論》的採訪，他說，俄羅斯對烏克蘭的入侵，使民主國家走到了一起，"無論它們是北約成員，還是澳大利亞這樣的非成員。

據英國金融時報說，當被問及中國政府應該從俄羅斯入侵烏克蘭，特別是對台灣的野心中得到什麼信息時，阿爾巴內斯說，這場戰爭表明，“試圖用武力將改變強加給一個主權國家會遇到阻力”。

該媒體說，習近平領導下的中國政府一直明確表示其野心是在未來幾十年內將中國與民主的台灣島統一起來。北京長期以來一直認為台灣是一個反叛省份，儘管兩地分治已超過70年。

近年來，中國加強了在台灣周圍的空中和海上的軍事演習和演練，美國及其盟國說，這是對該島日益增長的侵略模式。

該報指出，阿爾巴內斯的這個評論，是在其中左翼政府在5月的選舉獲勝後，與中方探索重啟外交接觸之時發表的。

然而，澳中兩國之間仍有大量的外交緊張點，包括北京在太平洋地區日益增長的存在、中國對澳大利亞出口的懲罰性措施，以及兩位著名澳洲華人被中國拘留。

阿爾巴內斯將與其他3個亞太國家的領導人--日本、韓國和新西蘭--一起參加在西班牙舉行的北約峰會，然後將飛往巴黎出席會議，努力修補與法國總統馬克龍的關係。

澳大利亞總理阿爾巴內斯還受到烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)訪問烏克蘭的邀請，但尚未確認他這次是否會出訪。

另外，在周一登陸馬德里後的新聞發布會上，阿爾巴內斯證實，他已和所羅門群島總理索加瓦雷進行了他上台後的首次交談。這位澳洲新總理說，那是一次"非常有建設性的討論"。