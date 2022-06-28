【視頻】聯合國里斯本海洋峰會："海洋的緊急狀況"

環境保護，海洋

聯合國2022年海洋大會周一（6月27日）起在葡萄牙里斯本召開，全球數千環保人士、國家政要出席此次為期5天的大會，大會主旨是保護和拯救脆弱的海洋環境，避免污染和人類活動對海洋的影響。

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海洋的緊急狀況

聯合國秘書長古特雷斯在大會開幕式講話中強調海洋將所有人聯繫在一起。說“由於我們認為享有海洋理所當然，所以今天我們不得不面臨海洋的緊急狀況“ ,現在必須扭轉這一趨勢。

此次大會為期五天，原定於2020年4月舉行，因新冠疫情而被數次推遲至今舉行。

法國電視France24報道指，海洋覆蓋了地球表面的三分之二以上，產生的氧氣占人類所需的一半，是數十億人日常生活重要的蛋白質來源。

此外海洋還在減輕氣候變化影響，維持地球生命方面發揮着關鍵作用。

但隨着人類二氧化碳排放的不斷增加，海洋酸性已變得更強，導致水生食物鏈平衡被破壞，同時降低了海洋吸收二氧化碳的能力。

到2060年，海洋塑料污染將增加兩倍

污染同樣也波及水棲生物，受塑料垃圾的影響，每年導致100萬隻鳥類、10萬個海洋生物的死亡。

據世界經合組織預計，到2060年，海洋塑料污染將增加兩倍。

在里斯本海洋大會開幕日，曾在超級英雄電影中扮演過海王的美國演員傑森·莫瑪也在大會現身，呼籲保護海洋，他的出現提醒人們，加緊行動，不要讓美麗的海洋世界未來不會僅僅出現在傳奇神話中。

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