伊朗申請加入金磚集團 阿根廷也想

金磚國家/伊朗/阿根廷

在西方聯手制裁莫斯科，以圖讓普京終止侵略烏克蘭戰爭之際，金磚國家集團積極擴招，伊朗提出了申請，阿根廷也表示希望加入。

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路透社6月28日發自迪拜的消息，擁有世界第二大天然氣儲量的伊朗已申請加入由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家集團。該集團覆蓋的市場，被北京和莫斯科視為替代西方的強大新興市場。

伊朗官員周一表示，伊朗已經提交了加入金磚集團的申請。德黑蘭通過其外交部發言人表示，伊朗的成員資格對雙方來說都是一個"附加值"。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞-紮哈羅娃（Maria Zakharova）說："當白宮正在考慮在世界上還有什麼可以關閉、禁止或破壞的時候，阿根廷和伊朗申請加入金磚國家。

俄羅斯將這些“申請”作為證據，證明“以美國為首的西方國家”因莫斯科侵略烏克蘭而對其孤立的目的沒有達到。

目前在歐洲的阿根廷總統阿爾貝托-費爾南德斯（Alberto Fernandez）最近重申了他的國家加入金磚國家集團的願望。阿根廷政府的一位消息人士說，目前還沒有進入"正式程序"，但這是阿根廷的意向。

長期以來，莫斯科一直尋求加強與亞洲、拉美和中東的聯繫，自從西方對俄羅斯實施制裁以來，這種努力得到了加強。

金磚四國這個縮寫詞是由高盛公司的經濟學家吉姆-奧尼爾（ Jim O’Neill）在2001年創造的，用來描述巴西、俄羅斯、印度和中國的驚人崛起。金磚四國於2009年在俄羅斯舉行了第一次峰會。南非於2010年加入。

迄今為止，中國是金磚國家集團中最大的經濟體，占該集團27.5萬億美元集體經濟實力的70%以上。根據國際貨幣基金組織的數據，印度約佔13%，俄羅斯和巴西約佔7%。

金磚國家佔世界人口的40%以上，佔全球經濟的26%左右。

自1979年伊斯蘭革命將美國支持的伊朗國王巴列維趕下台以來，伊朗一直受到西方國家的排斥，其經濟因無數次制裁而陷入癱瘓。它擁有中東地區約四分之一的石油儲備。

中國國家主席習近平上周與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京和其他金磚國家領導人舉行了虛擬峰會。

習近平批評了國際制裁的"濫用"，而普京則斥責西方國家煽動全球危機，兩位領導人都呼籲加強金磚國家合作。

普京說與中國的關係是有史以來最好的，並吹噓與北京的戰略夥伴關係，旨在對抗美國的影響。

美國總統拜登（Joe Biden）說，西方正與中國和俄羅斯這樣的專制政府進行鬥爭。

普京入侵烏克蘭被美歐視為其與西方關係降至1962年古巴導彈危機以來最低水平的原因，並對莫斯科進行了現代史上最嚴厲的制裁。

但普京說，西方想摧毀俄羅斯，經濟制裁相當於宣布經濟戰爭，俄羅斯將與中國、印度等其他大國以及中東地區的大國建立聯繫。