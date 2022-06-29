北約: 俄羅斯是“直接威脅” 中國是“挑戰”

北約/俄羅斯/中國

北約因俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭而將其視為“直接威脅”。同時，北約在馬德里峰會推出的"戰略概念"首次提到中國"對我們的價值觀、我們的利益和我們的安全"構成"挑戰"。而作為這種擔憂的跡象，北約今年首邀日韓領導人參加其峰會。

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北約秘書長斯托爾滕貝格6月29日周三在馬德里北約峰會表示，俄羅斯對北約國家的安全構成了"直接威脅"。該聯盟將加強其東翼，以應對俄羅斯入侵烏克蘭的行為。

他說，這次峰會將審議北約聯盟的路線圖，這是自2010年以來的首次。"我們將在峰會上明確表示"，"俄羅斯對我們的安全構成直接威脅"。

他強調稱，此刻北約聯盟正在經歷"第二次世界大戰以來最嚴重的安全危機"，而馬德里峰會是 一次"歷史性的"會議。

面對來自俄羅斯的威脅，北約國家將在馬德里峰會上決定加強其在聯盟東翼的"戰鬥群"。斯托爾滕貝格周一表示，北約將"改造其4萬多人的反應部隊"，將北約高度戒備部隊人數增加到30萬人以上。他今天周三說："這是自冷戰以來對我們的集體防禦進行的最重要的全面改革。

此外，對於中國，斯托爾滕貝格說，北約將在馬德里通過名為"戰略概念"的北約新路線圖將首次提到中國"對我們的價值觀、我們的利益和我們的安全"構成的"挑戰"。

他繼續說道：“中國不是一個對手，但當我們看到中國大量投資於新的軍事裝備時，我們必須考慮對我們的安全造成的後果”。

作為這種擔憂的跡象，北約組織今年首次邀請日本和韓國領導人參加其峰會。

當然，俄羅斯侵略烏克蘭和北約對烏克蘭在軍事和財政上的支持，將是北約成員國討論的核心議題，烏克蘭總統澤連斯基將通過視頻參加馬德里北約峰會。

烏克蘭戰爭對認為是對北約的催化劑。巴黎第二大學政治學教授、軍事學院戰略研究所（IRSEM）科學主任讓-文森-霍林德解釋說，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，大西洋聯盟似乎因這個衝突而復活。