拜登宣布在歐洲部署更多美軍 應對海陸空威脅

北約/美國/歐洲

美國總統喬-拜登周三6月29日在馬德里宣布，美國將加強在歐洲的軍事存在，以便北約能夠應對來自所有方向和所有領域的威脅：陸地、空中和海上。

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拜登表示，在這個載入史冊的（北約）軍事聯盟峰會上，他宣布“在西班牙、波蘭、羅馬尼亞、波羅的海國家、英國、德國和意大利增加美國軍事力量的存在”。

法新社發自馬德里的報道說，拜登與北約秘書長斯托爾滕貝格一同面對媒體，他說：“我們彙合在一起”，“我們正在證明北約比以往任何時候都更有存在的必要”。

拜登首先回述說，美國今年已在歐洲部署了“2萬名額外部隊，以加強我們的防線，應對俄羅斯的侵略行動”。

隨後，他證實了“華盛頓將把美國在西班牙羅塔海軍基地的驅逐艦數量從4艘增加到6艘”，和美國將在波蘭建立"美國第五軍團的永久總部"。

在對媒體的簡短講話中，拜登說，"我們將保持一個額外的旅"，總人數為5000人，將駐紮在羅馬尼亞，並"向波羅的海國家進行額外部署"。

他還說，"我們將向英國增派兩個F-35戰鬥機中隊"，並在德國和意大利"布置額外的防空能力"。

然後，喬-拜登高興地說：俄羅斯總統弗拉基米爾-普京希望歐洲"芬蘭化"，即，北約成員國都朝着史上北歐國家的中立立場演變，結果他得到的卻是歐洲的"北約化"。

法新社說，對於歷史上不結盟的芬蘭以及瑞典加入北約的申請，土耳其昨天周二晚間取消了對這兩國加入北約的否決權。北約自烏克蘭戰爭開始以來，表現出幾乎無懈可擊的團結立場。