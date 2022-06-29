澤連斯基呼籲安理會將俄羅斯除名，定義俄羅斯為恐怖主義國家

國際

6月28日星期二晚間，烏克蘭總統澤連斯基從基輔通過視頻向聯合國安理會發聲，呼籲聯合國將俄羅斯從安理會當中剔除，同時呼籲聯合國通過國際法庭，對俄羅斯軍隊在烏克蘭的行動開展調查。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國安理會這場會議是在烏克蘭遭受俄羅斯空襲，中部城市克列緬丘克一家商場至少18人喪生，超過50人受傷之後，在烏克蘭領導人的呼籲下召開的。澤連斯基的講話以列數俄羅斯近期對烏克蘭的攻擊開場，報出了許多具體受害人的姓名和年齡，稱歡迎聯合國向克列緬丘克派出獨立調查組，調查襲擊是否由俄羅斯導彈造成。他指出：“現在有必要使俄羅斯失去操控聯合國的能力，使俄羅斯無法在作為安理會成員國的同時繼續其恐怖行徑；有必要通過設立國際法庭，對俄軍針對烏克蘭人的行動開展調查，同時在聯合國層面明確國家恐怖主義的法律定義”。他疾呼：“如果一個國家殺害了和平的人民，就應當被認定是恐怖主義，這種組織應該成為全人類的敵人”，“這種國家層面的犯罪已構成恐怖主義，不可以不查”。

澤連斯基指出，“俄羅斯雖然違反了聯合國基本原則和國際法律秩序，但在全球範圍內它仍然沒有被追責，仍留在聯合國機構中，甚至繼續佔據安理會常任理事國席位”。“俄羅斯無權參與有關烏克蘭戰爭的討論和投票…我敦促各位剝奪恐怖主義國家代表團在聯合國大會的權力，俄羅斯也無權留在安理會。（剝奪俄羅斯的安理會地位）並不像人們想象的那樣困難”。

澤連斯基還表示：“目前有必要緊急使俄羅斯停止對民眾的殺害，並追責其恐怖主義行徑。否則俄羅斯將有可能把這種恐怖主義活動延展到其他歐洲，亞洲國家，比如波蘭，比如摩爾多瓦，比如哈薩克斯坦”。

最後，在澤連斯基的呼籲下，與會成員起立，為戰爭中喪生的烏克蘭平民默哀。所有與會成員都起立默哀，包括俄羅斯駐聯合國大使波利揚斯基。