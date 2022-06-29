英外相:俄烏戰爭凸顯支援要趁早 適用助台灣防衛

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英國外交大臣特拉斯指出，俄烏戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，這個重要教訓也適用英國與盟友對台灣的態度。

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中央社6月29日發自倫敦的報道，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天在國會外交委員會說明外交部工作並接受議員質詢。她此前出席26至28日在德國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，短暫停留英國後，又前往西班牙參加北大西洋公約組織（NATO）28至30日舉行的峰會。

俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，台海情勢獲更多國際關注。俄烏戰爭的各項經驗，包括國際支援、交戰雙方的打擊和防禦模式等，成為分析台海衝突可能情況的參照。

特拉斯回應議員凱恩斯（Alicia Kearns）提問時說，在俄烏戰爭爆發前，國際間總是有一廂情願的思考趨勢，主觀期待不會有更多壞事發生，寧願先觀望再說；但事實證明，最後往往為時已晚。

她強調，各國當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」。

她說，用於支援烏克蘭的軍事裝備需要操作人員接受最長可達數個月的訓練，因此支援潛在被侵略者理當「越快越好」。

特拉斯說，直到今天依然有人單方面期待情況好轉、戰爭可自然而然結束；但事實是「除非我們積極涉入，協助烏克蘭、遏阻俄羅斯」，否則情勢不會自動改善。

凱恩斯追問，英國與盟友是否已就提供台灣防衛性武器積極展開討論。特拉斯回應，英國與G7盟友討論的是「確保台灣擁有自我防衛所需能力（capabilities）」。

針對凱恩斯詢問英國是否已提供相關能力，特拉斯表示，「我們確實提供」，「一如我們在全球其他地方的盟友」。

她指出，英國正偕同夥伴們確保相關能力到位，因為「我們必須保衛這個國家」，也就是台灣。

俄烏戰爭爆發後，特拉斯數次公開提及英國與北約成員國等盟友應確保台灣等民主政體有足夠自我防衛能力。

英國軍方近期也提高對台海情勢的示警強度。國防大臣華勒斯（Ben Wallace）15日告訴媒體，中國正密切關注西方對俄烏戰爭的反應，這攸關台灣。他提到，北京不畏毀約棄諾、破壞香港「一國兩制」，「這對台灣來說不是個好預兆」。

他昨天在倫敦一場智庫演說重申，除了俄羅斯，中國強勢且有能力挑戰以規則為基礎的國際秩序，同樣是問題來源。

不過，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的公開說法相對保守。他昨天在從德國前往西班牙參加北約峰會的路上回應隨行媒體詢問台灣是否需要更多協助時說，有件事很重要，即不可允許歐洲局勢讓各國有理由研判，當既定邊界遭武力強制改變時，其他人將袖手旁觀

這項統計還提到，到2021年底，申請加入中國共產黨者有2062.5萬人。而上述的中共黨員總人數，則較中共18大召開時增加15.9%。也就是說，自中共總書記習近平18大上台時到2021年底的9年多，中共黨員人數已增加1300多萬人。

統計指出，同一時間，中共大專及以上學歷黨員有5146.1萬人，佔53.2%，比上年提高1.3個百分點；女性黨員2843.1萬人，佔29.4%，比上年提高1個百分點；少數民族黨員728.5萬人，佔7.5%，比上年提高0.1個百分點。

中組部指出，上述結構數字這是「黨員隊伍結構持續優化」的表現，但仍不忘強調工人和農民仍是中共黨員的主體，比例仍佔33.6%。

基層組織是中共對社會各角落控制的重要媒介。公報提到，在全國所有基層黨組織中，機關基層黨組織有74.5萬個，事業單位基層黨組織94.9萬個，企業基層黨組織153.2萬個，社會組織基層黨組織17.1萬個，基本實現「應建盡建」。

公報提到，2021年中共全年新發展黨員（指納入預備黨員）438.3萬人，比上年增加195.6萬人。職業方面，生產工作第一線者231.1萬人，佔52.7%；學歷方面，大專及以上者211.5萬人，佔48.3%；年齡方面，35歲及以下者354.0萬人，佔80.8%。