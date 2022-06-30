北約承諾對基輔支持到底 莫斯科稱停火條件是烏克蘭投降

北約/烏克蘭/俄羅斯

北約馬德里峰會在昨天6月29日承諾，面對俄羅斯的"殘酷"行為，只要有必要，北約就會支持烏克蘭。法國總統馬克龍呼籲北約發出"團結和力量的信息"。莫斯科稱，讓俄軍停止進攻和條件是烏克蘭必須放下武器投降。

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北約秘書長斯托爾-滕貝格說："隻要需要，烏克蘭就可以依靠我們"。他還提到北約的"道德與政治義務"。

已向基輔提供數十億美元武器的北約國家在一份聯合聲明中說，他們已就一項新的援助計畫達成一致，其中包括"交付非致命軍事裝備"和“加強烏克蘭對網絡攻擊的防禦能力”。

該聯合聲明寫道："俄羅斯令人震驚的殘酷行為正在造成人類的巨大痛苦和大規模流離失所"。“莫斯科應該對這場人道災難負有全部責任"。

烏克蘭外長庫列巴對北約這個聲明表示歡迎，他說，這是北約對俄羅斯發出的"強大"而"清晰"的立場。

此前，烏克蘭總統澤連斯基應邀通過視頻向北約聯盟成員國領導人發表了兩次講話，他繼續呼籲增加對烏克蘭的軍事和財政支持，他要求合作夥伴提供更多武器時說，這對於抵抗"俄羅斯大炮"至關重要。

北約秘書長斯托爾滕貝格周二承諾北約國家將在馬德里商定"一項援助烏克蘭的綜合方案，以幫助其行使捍衛自己的權力"。他還說："極其重要的是，我們準備繼續提供支持，因為烏克蘭現在正面臨著自第二次世界大戰以來我們在歐洲從未見過的殘暴行為。

法國總統馬克龍在北約峰會之前，在德國舉行的七國集團會議結束時呼籲北約聯盟發出"團結和力量的信息"。他強調，"俄羅斯不能也不應該贏得"這場戰爭。

據唐寧街說，英國首相鮑里斯-約翰遜周三呼籲所有北約國家增加軍費開支，以應對俄羅斯的入侵，以便"恢復自己的威懾力，並在未來十年提供防禦"。

北約峰會召開之際，烏克蘭繼續為俄羅斯的入侵在當地付出沉重的代價。

烏克蘭當局周二報告了幾起針對平民的致命打擊，包括位於頓巴斯盆地（東部）的烏克蘭戰略抵抗區中的北頓涅茨克的孿生城市利西昌斯克（Lyssychansk）遭到的襲擊。

據烏克蘭當局稱，在基輔東南330公里的克雷門楚克一個擁擠的購物中心遭導彈襲擊一天後，統計顯示，這些襲擊造成了至少18人死亡，和大約40人失蹤。

烏克蘭總統澤連斯基說，這次對克雷門楚克購物中心的轟炸是"歐洲歷史上最無恥的恐怖主義行為之一"。他說，俄羅斯襲擊一個"和平的城市"，應該將俄羅斯列為支持"恐怖主義的國家"。

澤連斯基周二晚間對聯合國安理會的現場視頻講話中，他建議派出一個調查委員會調查這一事件，並再次呼籲將俄羅斯從其常任理事國席位上驅逐出去。

聯合國負責政治事務的副秘書長羅斯瑪麗-迪卡洛在會議開始時說，為了烏克蘭、俄羅斯和全世界，必須停止"死亡、破壞的循環"。

法新社說，自戰爭開始以來，莫斯科一直說它希望對其鄰國烏克蘭實施"非軍事化"和 "非納粹化"，並排除在烏克蘭投降之前停止進攻的可能性。

弗拉基米爾-普京的發言人德米特里-佩斯科夫說："必須命令烏克蘭士兵放下武器，執行俄羅斯提出的所有條件"，那麼一切都將在一天內結束。