普京否認轟炸烏克蘭購物中心 批北約霸權主義

北約/普京/烏克蘭

俄羅斯總統普京昨天周三否認俄羅斯對烏克蘭克雷門楚克繁忙購物中心導彈襲擊負責。目前已知那次襲擊至少造成18人死亡，近40人失蹤。

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烏克蘭克雷門楚克一繁忙購物中心遭導彈襲擊釀至少18人死亡，近40人失蹤事件引發國際憤怒。G7集團要求追究普京“戰爭罪”。普京昨天在土庫曼斯坦首都否認稱："我們的軍隊不對任何民用基礎設施場所進行打擊。我們完全能夠知道“哪些地方都有什麼”。

烏克蘭中部城市克雷門楚克（Kremenchuk）一個繁忙購物中心6月27日遭到俄羅斯導彈襲擊，引發大火，造成至少18人死亡，36人失蹤，數十人受傷。烏克蘭總統澤連斯基譴責這是歐洲歷史上最無恥的恐怖行動之一。據烏克蘭軍方說，俄羅斯發射了兩枚導彈，另一枚擊中了該市的體育場。

普京批北約霸權

此外，普京在否認克雷門楚克購物中心襲擊之後，周三在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德舉行的新聞發布會上，針對北約的聲明譴責北約聯盟的"帝國野心"，他認為北約聯盟試圖通過烏克蘭衝突維護其"霸權主義"。他說："呼籲烏克蘭繼續戰鬥並拒絕談判，只能證實我們的假設，即烏克蘭和烏克蘭人民的利益不是西方和北約的目標，而是北約維護其自身利益的一種手段。

他指責說："北約的主要國家想要（......）宣揚他們的霸權主義，他們的帝國野心。

普京說，美國長期以來需要有一個外部的敵人，好讓他們可以把盟友聚集在一起"。

調侃伊朗

普京調侃伊朗說：之前伊朗在這一點上做的不好（沒能讓西方聚在一起）。然後自誇說，是"我們給了他們這個機會，讓他們有機會把所有人聚集在一起"。

本周的北約馬德里峰會推出該聯盟未來10年的新戰略概念，其中將俄羅斯定位為北約盟國安全利益的直接威脅，將俄羅斯盟友中國定位為挑戰。