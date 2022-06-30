菲律賓前獨裁者馬科斯之子宣示就職 王岐山到場出席

菲律賓/政治

36年輪迴：菲律賓前獨裁者費迪南德-馬科斯的兒子小馬科斯今天6月30日宣誓就任該國總統，鞏固了其家族在1986年被民眾起義趕下台後數十年來，重新確立國家領導人地位的努力。

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經過幾十年的努力，馬科斯家族形象重新鍍了一層金。64歲的小費迪南德-“邦邦”-馬科斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr）在上個月的選舉中以壓倒性優勢獲勝，接替因血腥反毒品戰爭而聞名國際的杜特爾特。

今天他在馬尼拉國家博物館舉行的公開儀式上宣誓就職總統，包括中國國家副主席王岐山在內的數百名當地和外國政要出席了這個就職典禮。

小馬科斯的母親，92歲的伊梅爾達，坐在幾英尺外注視着他宣示。小馬科斯讚揚了曾經獨裁統治菲律賓的亡父："我曾認識一個人，他看到菲律賓獨立以後取得的成就“如此之少”，便完成了那些目標。小馬科斯聲稱其父修建的道路和生產的大米，要比他的所有前任加起來的總和還多。

法新社說，最近試圖取消小馬科斯的選舉資格並阻止他上任的做法在幾天前被最高法院駁回。

隨着物價上漲，被冠狀病毒（Covid-19）蹂躪的經濟受到擠壓，小馬科斯隨將打擊通貨膨脹、促進增長和增加糧食生產作為其優先事項。他主動接管了農業部的工作，以便對這個陷入困境的部門進行改革。

南中國海主權

小馬科斯還承諾捍衛菲律賓在南中國海的權利，而北京對南中國海的幾乎全部提出了主權要求。

與他的前任杜特爾特“拒絕美國轉向中國”不同，小馬科斯表示，他將在中美兩個大國之間尋求更平衡的關係。

他上個月說，他將採取"與所有人為友，不與任何人為敵"的外交政策，但他堅稱，將在資源豐富的南中國海問題上，執行對北京不利的國際裁決。

法新社說，小馬科斯是通過在社交網絡上進行大規模的虛假宣傳而上台的，他把馬科斯家族描繪得很正面，而忽略了其父20年統治期間的腐敗和侵犯人權行為。