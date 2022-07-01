國際刑事法庭成立20周年 對烏克蘭戰爭調查受關注

國際，司法，烏克蘭

周五（7月1日）是國際刑事法院（CPI）成立20周年，慶祝周年之際，法院對烏克蘭戰爭的調查備受關注，也將使得這一長期以來頗遭批評和爭議的國際機構獲得新的發展。

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國際刑事法院設在荷蘭海牙，其成立的基礎--《國際刑事法院羅馬規約》於2002年7月1日生效。自成立20年來法院僅做出了五項定罪，令其形象受損。但作為世界上唯一一個審理種族滅絕、反人類罪和戰爭罪等嚴重指控的常設法院，該機構仍然是一些國家或因無意願或無法在本國審判的情況下所能尋求的最後手段。

國際刑事法院檢察官卡里姆-汗說，俄羅斯對烏克蘭的入侵使國際社會更加認識到法治的重要性。

周五國際刑事法院將舉行慶祝20周年會議，院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmanski）及檢察官等人將發表致辭，法院承諾 "對國際刑事法院如何不負眾望進行反思"。

法新社報道，國際刑事法院是二戰後審判納粹的紐倫堡審判的繼承者，當時戰後國際新秩序的建立伴隨着尋求全球公正法治。此後的前南斯拉夫戰爭、1994年盧旺達種族滅絕事件和塞拉利昂衝突的審判也為在海牙設立常設法庭奠定了基礎。因此在《 羅馬規約》1998年簽署四年後，國際刑事法院誕生。但此後法院只進行了五項定罪審判，並且都是針對非洲叛亂分子，而沒有任何政府首腦被定罪，這一狀況被指與其創立所期望的崇高目標差距巨大。

備受質疑的案件如科特迪瓦前總統巴博被判無罪，剛果民主共和國前副總統讓-皮埃爾-本巴在上訴中被宣告無罪，針對肯尼亞總統烏肯雅塔的案件最終被撤銷。

此外，一些大國的缺席同樣有損於該機構的發展，如美國，儘管美國在2000年簽署了《羅馬規約》，為機構的成員國，但美國立法機構並未批准該規約，美國不時對法院行動採取反對措施，甚至包括對國際刑事法院針對阿富汗戰爭的調查而進行制裁。

中國、俄羅斯、以色列、緬甸和敘利亞等國也同樣都沒有加入，據法新社報道，俄羅斯甚至曾派間諜冒充實習生來影響國際刑事法院對烏克蘭的調查。

阿塞爾國際法和歐洲法研究所學者維多利亞-克爾說，存在對國際刑事法院的批評是合理的，但法院同樣也做出了 "重大貢獻"。“其有效性不應僅以其定罪情況來衡量”。

近年來，國際刑事法院對國際一些最具爭議的衝突發起新得調查，包括巴以衝突、阿富汗、緬甸和菲律賓等，法院最近對烏克蘭的調查同樣給了其證明自己的機會。報道指，43個國家表示將對調查提供支持。