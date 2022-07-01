國際刑警組織在加拿大開年會 聚焦全球合作

國際刑警

國際刑警組織的195個成員國在科托努開會。三天來，他們致力於解決當時的主要安全問題：販毒、洗錢、網絡犯罪、武器販運和恐怖主義。會議結束時通過了六項建議，以消除世界警察部隊之間全面和有效合作的障礙。下一次大會將於2025年在安哥拉的羅安達舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

國際刑警組織成員國在加拿大科托努舉行會議，重點討論合作問題。

據本台特派科托努的記者Jean-Luc Aplogan報道稱，合作是國際刑警組織存在的理由，然而並不總是容易的。不是每個國家都贊成合作機制。據一些國家透露，在司法調查方面，一些國際刑警組織的辦事處並不總是對成員國的請求，作出希望得到的回應。而在一些案例中，國際刑警組織要求釋放或引渡被通緝者的請求也沒有得到答覆。

在加拿大科托努會議上通過的六項建議，強調了良好合作和成果所需的動員、積極和集體支持。與會者還希望金融犯罪分析數據庫能夠更新參與犯罪活動的人員和涉案公司的信息。

最後，文件還為追回犯罪活動造成的被盜資產提供了指導方針。會議強調通過安全平台共享信息

據該報道，國際刑警組織會議沒有關於反恐議題的具體決議，但會議確實提到並處理了反恐問題。加納、布基納法索、民主剛果和國際刑警組織秘書長就這一問題還做了四次發言。