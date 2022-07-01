英法外長會談強調為支持烏克蘭密切合作 法外交部：呼籲中方尊重就香港的國際承諾

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英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)7月1日到訪巴黎，並與法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）舉行了會談。兩國外長強調支持烏克蘭捍衛主權和領土完整，承諾增加對烏援助以扭轉俄羅斯進展的重要性。

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特拉斯周五通過推特表示：“英國和法國正在密切合作以支持烏克蘭。在巴黎與科隆納外長進行了良好的會晤，討論深化我們的國防和安全關係，以有力地抵制俄羅斯的野蠻行為，並確保普京的侵略得到遏制。”

就雙方的會談內容，科隆納介紹稱，：“與特拉斯就烏克蘭️和北約議題進行新的深入交流。法英協調在這個問題上很重要。我們必須繼續協調下去，以及我們國家在諸如我們的印度-太平洋戰略等基本問題上的合作。”

據英國外交部發表的聲明介紹，特拉斯在會談中強調了英國對歐洲安全的承諾，並指出需要與法國密切合作以加強北約聯盟。據悉，兩國外長“一致認為，七國集團和北約峰會表明英國和法國在應對俄羅斯在烏克蘭的戰爭方面是一致的。兩國同意在上述峰會的基礎上，保持國際團結，支持烏克蘭爭取自由和自決的鬥爭。”

英方聲明表示：“部長們討論了增加對烏克蘭的援助以扭轉俄羅斯進展的重要性。她們還談到了在制裁方面的合作，以破壞普京的戰爭機器，以及自由世界需要通過加強安全和經濟聯繫來應對來自俄羅斯和中國等國家的威脅。她們談到了英法關係，並同意按照（約翰遜）首相和馬克龍總統在最近的討論中達成的協議，推進深化合作的工作，包括籌備英法峰會。”

特拉斯還在會議期間向法方提出了“英國對《北愛爾蘭議定書》的關切，並強調在歐盟不願意對《議定書》進行必要修改的情況下，英國有必要進行立法，以修正《議定書》的內容並維護《貝爾法斯特協議》。她重申，英國傾向於通過談判解決問題，並強調解決這樣的問題將釋放出英法關係的全部潛力。”

同樣就兩國外長的此次會議，法國外交部的聲明表示：“在七國集團和北約峰會以及6月26日周日共和國總統（馬克龍）和英國首相的會晤之後，（科隆納）部長重申法國決心捍衛烏克蘭的主權和領土完整。她強調了我們兩國在這一領域協調的重要性。（科隆納）部長還歡迎北約‘新戰略概念’的通過，以及北約聯盟內部就歡迎芬蘭和瑞典成為新成員達成的共識。”

法方聲明提及，科隆納與特拉斯討論了俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭所造成的後果，“這場戰爭在許多國家造成糧食不安全”。她們還討論了“歐洲政治共同體”項目，該項目於6月23日和24日得到了歐洲理事會的認可。

馬克龍5月9日在布魯塞爾提議建立新的機制—“歐洲政治共同體”，以便和歐盟一起維護歐洲大陸的穩定。不過，約翰遜本周向媒體聲稱，建立更廣泛的歐洲夥伴關係這個想法，他才是創始人，提得比馬克龍早。

科隆納還向特拉斯就《愛爾蘭和北愛爾蘭議定書》的執行情況表示關切，並“希望根據歐盟和英國之間簽署的協議，找到持久的解決辦法”。法方聲明指：“最後，部長們談到需要繼續就其他國際問題開展雙邊工作，如我們在非洲和印太地區的合作。”

另就香港回歸25周年的媒體提問，法國外交部周五發表聲明回應指：“回歸25年後，我們只能對中國當局對特別行政區和香港人的承諾沒有得到履行感到遺憾。兩年前，（香港）《國安法》的通過是一個突破，對‘一國兩制’的原則和領土的高度自治提出了質疑。現在的記錄非常令人擔憂：我們正目睹特別行政區的權利和自由不斷受到侵蝕。逮捕、定罪和對民間社會，包括記者施加壓力的數量不斷增加，表明《國安法》破壞自由地使用。”

法國外交部發言人表示：“在特別行政區新任行政長官就職之際，我們回顧法國對‘一國兩制 ’原則的承諾，對香港《基本法》的承諾，以及對尊重人權和自由、法治和司法獨立的承諾。我們再次呼籲中國當局尊重其對香港的國家和國際承諾。”