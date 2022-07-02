俄當局逮捕被指涉嫌與中國情報機構合作的病重科學家

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據塔斯社7月1日報導，俄羅斯新西伯利州當地法院以叛國罪逮捕了新西伯利亞國立大學量子光學技術實驗室主任德米特里·科爾克（Dmitry Kolker）。這是由地區司法部門向塔斯社報告的。報導引述這位科學家的親屬稱，他被指控與中國情報機構合作。

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報導稱，當地司法部門表示：“對涉嫌犯有（俄羅斯聯邦）《刑法》第275條（叛國罪）的科爾克·德米特里·鮑里索維奇採取了拘留形式的預防措施，直到2022年8月29日。”科爾克的兒子馬克西姆在社交媒體上介紹稱，這位科學家此前在醫院接受治療時曾被俄聯邦安全局官員拘留。據科爾克的女兒阿琳娜·米羅諾娃稱，她的父親已被診斷為患有第四期癌症。

報導援引科爾克親屬的話說，他被指控與中國情報部門合作。根據其子馬克西姆的說法，他的父親在中國的一次國際會議上給學生講課。據馬克西姆說，科爾克在每次演講前都得到了 俄聯邦安全局官員的認可。科爾克的兒子指出，現在這位科學家已被轉移到莫斯科的列福爾托夫監獄（СИЗО Лефортово）。

新西伯利亞國立大學向塔斯社表示：“新西伯利亞國立大學物理學院量子光學技術實驗室正在開發用於醫學、生態和特殊任務的新輻射源，理論上可以與有關科學技術成就的國家機密聯繫起來。對國家的經濟意義重大。”該大學新聞服務處稱，將了解當前情況，並根據法律規定的可能性採取行動。

新西伯利亞國立大學物理學院量子光學技術實驗室的研究員科斯秋科娃（Nadezhda Kostyukova ）告訴塔斯社，該實驗室正在開發參數光發生器，並進一步使用設備——輻射源進行氣體分析。特別是，現在實驗室工作人員正在開發用於醫學和生態學的氣體分析儀。

報導稱，科爾克是物理和數學科學博士，發表了112篇科學論文和三項專利。科爾克還是俄羅斯科學院西伯利亞分院激光物理研究所的研究員，此前曾針對其員工提起過幾起濫用職權的刑事案件。此外，這位科學家還曾在新西伯利亞國立技術大學 (NSTU) 自動化系任教。根據該大學的網站，他的專業是物理電子學。

消息指，如果被判犯有叛國罪，科爾克將面臨最高20年的監禁。但他的家人說，他們擔心身患重病的科爾克可能無法在監禁中倖存。