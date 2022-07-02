倫敦迎百萬人同志彩虹大遊行，有任何猴痘感染跡象者被呼籲不要上街

猴痘

周末上演的同性戀彩虹大遊行是倫敦2019年以來最重要的一次，由於新冠大流行，這場性少數群體呼籲平權的盛會已經連續兩年被迫取消。本次預計將有100萬人走上倫敦街頭，慶祝彩虹遊行成為全球運動滿50周年。然而，今年他們迎來了另一場挑戰：猴痘。

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美聯社指出，猴痘目前並沒有被認為是一種性傳播疾病，但可通過密切接觸來傳播。今年五月，一名世衛領銜專家曾指出，歐洲暴漲的猴痘病例很有可能與西班牙和比利時舉辦的兩場狂歡活動期間出現的男男之間的性活動相關。

日前，英國衛生安全局發布了最新的猴痘數據報告。截至6月30日的數據顯示，英國已有1235例確診猴痘病例，其中“絕大多數病例是同性戀、雙性戀或其他男男性行為者”。鑒於這種情況，任何有癥狀，或感覺不舒服的人都被敦促呆在家裡，不要上街參加遊行。

支持性少數群體維權活動的英國組織特倫斯·希金斯基金會表示支持英國衛生安全局的聲明。該基金會的專家亞歷克斯·斯派洛霍克呼籲每個參加今年彩虹大遊行的人在離開家之前確保他們沒有猴痘傳染性。他解釋說，“倫敦彩虹遊行的強勢回歸讓人倍感激動，但我們希望人們充分理解猴痘的危險。目前猴痘的爆發對男同性戀和雙性戀男性的影響尤為嚴重，我們希望這些群體能夠確保他們在本周末外出之前，了解需要注意的猴痘感染癥狀。如果出現了新的皮疹，或身體任何地方出現了任何新斑點，他們可能應該呆在家裡，並尋求醫療建議，聯繫當地的性健康診所，或給英國健康建議電話專線致電”。

雖然目前已有天花疫苗獲得了治療猴痘的許可，但英國的供應目前無法滿足需求量。斯派洛霍克表示，“英國衛生安全局已經制定了猴痘疫苗的資格標準。這一標準與 PrEP，一種預防人類免疫缺陷病毒的‘暴露前預防’藥丸標準非常類似。因此，已經服用 ‘暴露前預防’藥物的人群很可能獲得猴痘疫苗的資格。此外，最近有多個伴侶或在過去一年中診斷出細菌性性傳播感染的人也可能獲得資格。這個數字相當可觀”。