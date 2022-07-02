英新首腦會談後發表聯合聲明：強調台海和平與穩定的重要性

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）7月1日到訪倫敦唐寧街10號，並與英國首相約翰遜（Boris Johnson）舉行了會談。

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據英國首相官邸發表的聲明介紹，兩位首腦對雙方“在今年2月簽署的自由貿易協定表示歡迎，（約翰遜）首相感謝新西蘭對英國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的支持。”

唐寧街10號指出：“兩位領導人對擴大青年流動計畫的協議表示歡迎，這使得年輕的英國國民和新西蘭人能夠更容易地在兩國工作。他們還簽署了《研究、科學和創新安排》，加強英國和新西蘭在所有三個領域的合作，以解決氣候變化等問題。”

聲明稱：“回顧本周英聯邦政府首腦會議和在馬德里舉行的北約峰會，兩位領導人討論了當前的地緣政治挑戰，並同意支持世界各國捍衛其主權的重要性。首相還感謝阿德恩總理對新西蘭在英國培訓烏克蘭武裝部隊的支持。”

據英國首相官邸介紹，“兩位領導人討論了英國在太平洋地區增加參與和投資的問題，並就與太平洋島國領導人密切合作以支持其經濟復原力的重要性達成共識。阿德恩總理介紹了她作為《基督城行動呼籲》的一部分處理網上暴力極端主義的最新工作，首相同意需要做更多的工作來打擊虛假信息並推動使用負責任的算法。”

據了解，兩國首腦會後還發表了題為“共同建設一個更加安全、可持續和繁榮的未來”的聯合聲明。聯合聲明指出：“新西蘭和英國是老朋友和親密夥伴。我們的關係建立在歷史的基石上，有共同的價值觀，有深厚的人民聯繫，幾乎涵蓋了所有領域，從科學和創新、體育、貿易和投資，到安全和國防。最近，我們很高興分享女王陛下白金禧年慶典的慶祝活動。為了領導我們越來越多的共同問題、價值觀和利益，我們已經同意建立一個年度外交部長對話。”

聯合聲明提及：“新西蘭熱烈歡迎英國申請加入CPTPP，並贊同英國通過確保遵守CPTPP義務和提供最高標準的市場准入的程序在今年完成加入的雄心。作為世界第五大經濟體，作為一個致力於高標準和基於規則的貿易的國家，英國的成員資格將大大有利於CPTPP，以及該地區的繁榮。”

聯合聲明稱：“作為全球貿易國，我們各自都從一個強大的基於規則的國際貿易體系中受益。我們承諾更加努力工作，以支持一個基於法治、沒有非法和單邊侵略、沒有經濟脅迫、人權得到維護、所有國家的自由和主權都得到保護的國際體系，無論其大小。”

聯合聲明稱：“我們重申，我們明確譴責俄羅斯對烏克蘭的非法入侵，並再次呼籲俄羅斯立即撤出。我們重申，我們支持烏克蘭的主權和領土完整，並承諾繼續鼓勵國際合作，支持烏克蘭，只要其需要。我們將繼續協調製裁，以提高俄羅斯非法和無理侵略的成本，針對對俄羅斯具有重要意義的戰略和經濟部門，以及俄羅斯的精英階層。”

聯合聲明稱：“我們重申我們的安全和防務合作的價值，新西蘭的海軍艦艇和巡邏機加入了‘伊麗莎白女王’號航母打擊群，我們的國防部隊在湯加地震後協調對湯加的援助，以及最近新西蘭國防人員部署到英國以支持烏克蘭。‘五眼’情報共享安排仍然是我們共同安全的一個關鍵支柱，在此背景下，我們致力於加強我們在網絡、人工智能、量子和空間等問題上的合作。我們強調全面實施《核不擴散條約》的重要性，並期待着共同努力，在即將舉行的審議大會上取得有意義的成果。”

聯合聲明稱：“新西蘭歡迎英國向印太地區的傾斜。我們致力於該地區的和平與穩定。我們重申東盟的重要性，以及我們對東盟中心地位和《東盟印太展望》的支持。我們還重申，根據《聯合國海洋法公約》，我們支持在南中國海及其他地區的航行和飛越自由。兩國還強調了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵通過對話和平解決兩岸問題。我們注意到香港移交給中華人民共和國25周年。我們重申，我們對香港的權利和自由受到侵蝕以及新疆的侵犯人權行為表示嚴重關切。”

聯合聲明稱：“我們重申，我們共同致力於實現《格拉斯哥氣候公約》，以及旨在將全球升溫限制在1.5℃的進一步26屆聯合國氣候變化大會（COP26）承諾。我們認識到，為實現這一溫度目標並防止災難性的氣候影響，需要在這十年中採取行動，我們呼籲各國在必要時重新審視並加強其2030年的減排目標。我們將繼續共同努力，支持全球向具有氣候適應能力的可持續農業過渡。我們期待着在第十五屆《生物多樣性公約》締約方會議（COP15）上商定一個雄心勃勃的全球生物多樣性框架，以便在2030年前制止和扭轉生物多樣性的喪失。”

聯合聲明稱：“英國和新西蘭將共同努力，更有效和高效地為太平洋地區提供成果。我們將根據太平洋島國論壇即將出台的《2050年藍色太平洋大陸戰略》，加強我們現有的努力，支持太平洋地區的優先事項，並與太平洋夥伴合作。除了合作解決太平洋地區的氣候危機，包括努力加強氣候融資的獲取，我們的支持將幫助合作夥伴應對其他緊迫的挑戰：新冠病毒大流行；對基於規則的自由和開放的國際秩序日益增長的壓力；獲取優惠資金；經濟復原力；債務管理和善治。我們致力於共同解決太平洋地區的非法、未報告和無管制的捕魚問題，這仍然是對健康海洋的一個嚴重威脅。我們還致力於支持發展中國家解決海洋環境問題，在英國5億英鎊的‘藍色星球基金’（Blue Planet Fund）的基礎上再接再厲。我們的支持旨在幫助加強太平洋地區的區域主義，以一個強大和團結的太平洋島嶼論壇為中心。”

聯合聲明稱：“我們是確保在線安全和安保的合作夥伴。我們承諾維護一個開放、自由和安全的互聯網，並促進定期對話，深化在虛假信息等優先事項上的合作。應對恐怖分子對互聯網的利用也是我們兩國的一個高度優先事項。”

聯合聲明稱：“我們期待着今年9月的《基督城行動呼籲》領導人峰會，屆時我們將宣布打擊網上恐怖主義和暴力極端主義內容的新措施。我們承諾通過《基督城行動呼籲》與國際合作夥伴、民間社會利益相關者和科技公司合作，共同審查可能促使用戶關注和/或放大恐怖主義內容的算法和其他程序的運作。這包括通過提供研究試點來加強證據基礎。”