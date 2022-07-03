大熊貓是如何變成吃素為“佛”的

中國/大熊貓

在中國發現的熊貓祖先化石幫助研究人員得以解開圍繞哺乳動物 "第六個拇指 "的謎團，大熊貓的第六拇指原來是能夠幫助握住很大成分的有莖根狀的食物，比如竹竿。

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據法新社今天報道，熊貓是如何成為素食者的？一個化石的發現回答了中國問題。這些化石距今約600萬年，在中國西南部的雲南省被發現。其中有一塊特別大的腕部骨骼，稱為橈側芝麻骨。

研究人員在最新一期的《科學報告》雜誌上說，這是大熊貓存在 "第六指 "的最古老的證據，第六指能使大熊貓抓住並折斷粗大的竹莖。

這塊化石屬於熊貓的祖先，名叫Ailurarctos，當然現在已經滅絕，它在600萬到800萬年前生活在中國。

據美國洛杉磯縣自然歷史博物館脊椎動物古生物學館長音譯為王曉明說："大熊貓是......一個大型食肉動物......變成食草動物的罕見案例。他說："Ailurarctos的 "假拇指 "首次顯示了大熊貓吃竹子的時間順序和可能的進化階段。

雖然研究人員知道大熊貓"假拇指 "存在說法已經有一個世紀了，但這塊骨頭的化石證據揭示了幾個長期未解的問題，包括這個在其他熊類動物中不存在的額外手指是如何以及何時進化的。

據該報道，幾百萬年前，大熊貓將它們祖先富含蛋白質的雜食性食物，變換成了營養貧乏的竹子，但竹子在中國南方一年四季都有。它們每天進食時間長達15個小時，一隻成年熊貓每天可以吃掉45公斤的竹子。

法新社說，雖然大熊貓的食物主要是素食，但據了解，大熊貓也會偶爾捕食小動物。