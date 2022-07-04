尹錫悅：參加北約峰會後更切實感受到國際政治現實

韓國/北約/國際

韓國總統尹錫悅在北約峰會上和與會領導人交談資料圖片

自首爾方面消息， 韓國總統發言人姜仁仙7月3日表示，出席北約峰會後1日返回韓國的總統尹錫悅在向幕僚們介紹出訪感受時表示，此前通過外媒和幕僚的報告了解國際局勢，但此次經過了與各國領導人面對面碰頭之後，更加切實感受到當前的國際政治現實。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社報導，在北約峰會期間，尹錫悅約與近30名各國領導人會面，多數邀請尹錫悅訪問本國，並希望與尹錫悅再次會晤。尹錫悅也邀請各國領導人訪韓。尹錫悅透露稱，多數東歐和北歐國家高度評價韓國的核電站、環保技術、半導體、電動汽車電池技術，並有意與韓國開展合作。

值得一提的是，尹錫悅在從西班牙回程途中曾向媒體介紹，北約峰會的主要議題是烏克蘭事態和朝核問題，與會各國領導人在會上一致認為有必要針對朝核問題採取相當強硬的應對措施，管控韓半島的緊張局勢。他指出，此行當中，韓美日首腦三邊會談是最重要、最有意義的一項外交日程，第二大重點是出席北約峰會聽取各國領導人對安全形勢的看法，北約亞太地區夥伴國峰會也相當有意義。

經濟問題方面，據了解，在與西班牙財經界人士午餐時，西班牙企業人士提議與韓國在基建、可再生能源領域與韓企合作進軍第三國。西班牙企業還計畫在韓國擴大對可再生能源、汽車零部件領域的投資，希望韓國政府給予特別的關注與支持。尹錫悅回應稱，希望西班牙企業能與韓企合作，進軍韓國尋求更好的機遇，韓國政府盡全力提供支持。