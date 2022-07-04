岸田文雄：七國集團設定的俄石油價格上限將是現價的一半

日本/俄羅斯/烏克蘭

自東京方面消息，日本首相岸田文雄7月3日就剛剛結束的德國七國集團峰會（G7）首腦聲明中包含的，對俄羅斯產石油交易價格設定上限一事表示，預計將是目前價格的大約一半。岸田文雄稱：“將建立機制，把上限定為現在價格的一半左右，高於該價格則不購買、不允許購買。”

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據共同社報導，岸田文雄是在周日於東京發表街頭演說時作出的上述表述。七國集團作為對持續入侵烏克蘭的俄羅斯加強制裁的一環，就討論對俄產石油交易價格設定上限達成一致，旨在縮小俄與籌集戰爭費用有關的獲取外彙的手段。

岸田文雄在演講中強調：“我們正面臨動搖和平秩序的嚴重事態，必須顯示出暴行會付出巨大代價。”他指出俄烏衝突導致物價高漲，並稱七國集團峰會上與會首腦們確認將就物價高漲對策而合作。

值得一提的是，6月28日發表的七國集團領導人聯合聲明提及：“我們重申，我們承諾逐步消除對俄羅斯能源的依賴。此外，我們將探索進一步的措施，防止俄羅斯從其侵略戰爭中獲利。在我們從國內市場逐步淘汰俄羅斯石油的同時，我們將尋求制定解決方案，以實現我們的目標，即減少俄羅斯的碳氫化合物收入，支持全球能源市場的穩定，同時盡量減少對經濟的負面影響，特別是對中低收入國家。”

聲明補充說：“在這方面，我們歡迎歐盟決定與國際夥伴探討遏制能源價格上漲的方法，包括酌情引入臨時進口價格上限的可行性。我們將進一步減少對來自俄羅斯的民用核能和相關產品的依賴，包括努力協助尋求供應多樣化的國家。我們責成我們的相關部長緊急評估這些措施的可行性和效率。”

聲明稱：“至於石油，我們將考慮一系列方法，包括可能全面禁止所有服務的選項，這些服務使俄羅斯的海運原油和石油產品能夠在全球範圍內運輸，除非這些石油是以或低於與國際夥伴協商的價格購買。在考慮這一方案和其他方案時，我們還將考慮與我們的限制性措施一起的緩解機制，以確保最脆弱和受影響的國家保持對包括俄羅斯在內的能源市場的准入。我們邀請所有志同道合的國家考慮加入我們的行動。我們責成我們的相關部長繼續緊急討論這些措施，與第三國和私營部門的主要利益相關者以及現有和新的能源供應商協商，作為俄羅斯碳氫化合物的替代。”