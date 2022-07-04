美國國家航空航天局局長警告：中國靠竊取別人技術加入太空競賽

美國/中國/太空開發

美國國家航空航天局（NASA）局長比爾‧尼爾森（Bill Nelson）日前發出警告說，中國靠竊取別人的技術加入太空競賽，現在要佔領月球。此言引發北京不滿。中國外交部發言人趙立堅指責尼爾森是在抹黑。

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中國過去十年中加快太空計畫行動，重點之一是探索月球。美國國家航空航天局局長尼爾森在德國《圖片報》（Bild）周六（7月2日）發表的採訪中說：“我們必須非常關注中國正在登陸月球，然後說，‘現在它（月球）是我們的了，你們別來。’。”尼爾森還說，中國的航天計畫是一項軍事計畫。他譴責中國依靠技術盜竊才能進入太空競賽。

在《圖片報》的採訪中，當被問及中國可能在太空中追求什麼軍事目標時，尼爾森回答說，“你覺得中國空間站上在發生什麼？他們在那裡學習如何摧毀別人的衛星。”

這並非尼爾森首次就中國的威脅提出警告。5月17日，他在美國國會聽證會上說，美中之間的太空緊張局勢日益加劇。“我認為，我們將在未來與中國政府進行太空競賽。”

尼爾森在聽證會上還說，中國非常擅長竊取美國的技術機密。而且他認為美國有責任非常非常認真地對待網絡安全。”“我們根本不能忽視來自中國和其他對手的威脅，它們每天都在獲得技術、製造和勘探方面的進步。”

本周一，中國外交部發言人趙立堅在新聞會上對尼爾森的說法表示不滿。他說，“美國國家航空航天局局長已經不是第一次罔顧事實、信口開河‘噴’中國了。美方一些官員不斷構陷污衊中國正常合理的外空事業。中方堅決反對此種不負責任的言論。”趙立堅還否認尼爾森針對中共盜竊技術的指控。

另據報道，根據美國國家航空航天局NASA的阿提米斯（Artemis）計畫，美國計畫在2024年向月球軌道執行一個載人任務，並在2025年之前在月球南極附近進行載人登陸。而中國正計畫在十年之內的某個時候向月球南極派遣無人駕駛任務。