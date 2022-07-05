猴痘疫情蔓延病例破5000大關

猴痘

世界衛生組織7月5日宣布，從今年1月1日截至6月底，該組織共接獲5322例經實驗室確認的猴痘病例通報和一例死亡通報，其中85%都集中在歐洲地區。其次是非洲、美洲、地中海東岸和太平洋地區。”

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自5月初以來，西非與中非以外地區的猴痘病例激增。如今全球已有53個國家通報感染病例。

值得注意的是，根據世衛截至6月22日的資料，當時全球染疫人數為3413例，但在之後短短8天內暴增56%。

世衛於6月23日曾召開專家委員會緊急會議，以決定猴痘疫情是否構成WHO最高層級警戒“國際關注公共衛生緊急事件”（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。會議結果是：儘管全球各地爆發的猴痘疫情是令人深感憂心、且不斷發展的健康威脅，但目前尚未構成“國際關注公共衛生緊急事件”。而且世衛仍未敲定相關委員會召開第2次緊急會議的日期。該組織只是持續要求各國特別關注猴痘病例，以阻止疫情進一步擴散。

6月底世衛秘書長譚德塞呼籲：採取公平獲得疫苗與抗病毒藥物等對策，並系統地收集臨床數據，以便為未來的建議提供資訊。

世衛專家當時說，以美國為首、擁有疫苗庫存的國家已表現出分享疫苗的意願。但這些疫苗大致上只被核准用於比猴痘更嚴重的天花。天花也是由正痘病毒引起的，並且是唯一透過疫苗接種成功根除的疾病。

世衛專家鼓勵分享這些藥品，同時收集必要的臨床療效數據。他們認為：控制猴痘的主要干預措施應該是透過衛生教育，減少傳播並採取措施避免感染，然後有針對性使用現有的疫苗和抗病毒藥物。