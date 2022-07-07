俄軍炮擊頓巴斯幾個城鎮 至少一平民喪生

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊7月7日炮擊了烏克蘭東部頓巴斯盆地的幾個城鎮，其中包括克拉馬托爾斯克，至少造成一名平民喪生。

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烏克蘭控制的頓巴斯地區首府克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）遭俄軍炮擊，炮彈在一個酒店和公寓樓之間的院子里留下一個大坑。法新社記者在現場看到一人死亡，一人受傷，以及兩輛燃燒的汽車。

該市的市長亞歷山大·洪恰連科（Oleksandr Goncharenko）在Facebook上說：對克拉馬托爾斯克中心區的空襲造成人員傷亡。他呼籲居民“留在避難所”。

頓涅茨克州的州長帕夫洛-基里連科（Pavlo Kyrylenko）在電報群（Telegram）說，"對平民的蓄意攻擊"造成"1人死亡，6人受傷"。他並指出，這些數字是臨時性的。他說，"6座建築物被損壞，包括一家酒店和一座住宅樓"。

他補充說："我請求大家撤離！"。他解釋說，“撤離是暫時的，我們現在必須保護生命”。

法新社說，俄國人最近幾周一直在頓巴斯推進，這是他們自3月底從基輔附近撤出後的優先目標，他們聲稱幾天前已完全控制了盧甘斯克州，這是構成採礦盆地頓巴斯的兩個州之一。

不過該州的州長謝爾蓋-蓋伊達伊（Serguiï Gaïdaï）周四否認盧甘斯克被俄軍完全控制。他說，俄羅斯人仍然沒有到達該地區的邊界。他還指責俄羅斯人強行招募其控制下的北頓涅茨克和利西昌斯克市的居民，向他們承諾提供工作機會。

俄軍正尋求征服頓巴斯的另一個省份頓涅茨克，以佔領整個頓巴斯。自2014年以來，莫斯科支持的分離主義分子已部分控制了該地區。

頓涅茨克州的州長帕夫洛-凱里連科報告說，周三，幾個地方遭到多次炮擊和火箭彈襲擊，至少有7名平民被打死。

在四個半月的衝突之後，斯洛維揚斯克及其孿生鎮克拉馬托爾斯克被視為俄羅斯軍隊計畫征服頓巴斯的下一個目標。

周二（7月5日），俄羅斯的火箭彈擊中並部分燒毀了斯洛維揚斯克市中心的一個市場，至少造成兩人死亡。

周三，斯洛維揚斯克市市長瓦迪姆-利亞赫（Vadim Liakh）說，在地方當局的鼓勵下，該鎮的轉移工作正在"進行中"。

周二斯洛維揚斯克市中心遭轟炸後，當局開始撤離平民。法新社記者看到，撤離居民的車隊在該市的"救世方舟"新教教堂前面集合，出發時車上有大約150名婦女和兒童。

30歲的維塔利（Vitaly）與妻子斯維特拉娜（Svitlana）告別後告訴法新社記者："我送別了我的妻子，然後我別無選擇，只能在明天參軍"。他妻子已於周三乘坐一輛大巴前往中部的第聶伯羅（Dnipro），那輛車上有大約150名婦女和兒童。

維塔利說：昨天（周二）市中心遭襲擊後，她們不得不離開"。他表示相信斯洛維揚斯克不會落入俄羅斯人手中，他的家人會回來。

該市的市長周三說，衝突前該市有11萬居民，現有大約2.3萬人，並說，自敵對行動開始以來，有17人死亡，67人受傷。

據基輔方面稱，在南部，俄羅斯人仍在炮擊姆科拉耶夫（Mykolayev）地區，赫爾松鎮周圍的戰鬥正在激烈進行，俄軍從戰爭初期就佔領了該市，並試圖阻止烏克蘭反擊。

烏克蘭軍隊7月7日表示，俄軍撤離蛇島後，烏克蘭重新插上國旗，控制了這個黑海的象徵性土地。

但莫斯科宣布，今天上午俄軍用 "高精度導彈"對蛇島進行了打擊，殺死了一些去插旗的烏克蘭士兵，並導致倖存者逃離。