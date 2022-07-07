新西蘭總理指聯合國失敗 斥俄羅斯將“淪喪道德"強加安理會

新西蘭/俄羅斯/聯合國

新西蘭總理傑辛達-阿德恩（Jacinda Ardern）周四抨擊聯合國在防止烏克蘭戰爭方面的"失敗"，並指責俄羅斯將其"道德淪喪"的立場強加於安理會。

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據法新社7月7日發自悉尼的消息說，新西蘭總理阿德恩女士在訪問澳洲期間，在悉尼的智庫洛伊研究所（Lowy Institute de Sydney）的一次會議上說，聯合國在烏克蘭問題上的"失敗"是由於莫斯科的否決權。

她還說，俄羅斯利用其在安理會的席位，在發動"一場道德淪喪的非法戰爭後，將其道德敗壞的立場"強加於安理會。她強調說："我們需要改革聯合國，這樣我們實施制裁就不必依賴特定國家的同意。

新西蘭總理阿德恩長期以來一直批評安理會五個常任理事國（中國、法國、俄羅斯、英國和美國）的否決權，她今天再次呼籲對聯合國進行改革。

另據英國衛報的報道，新西蘭總理傑辛達-阿德恩在悉尼的外交政策智囊團洛伊研究所的演講中，談到了烏克蘭戰爭和與中國日益緊張的關係。

她譴責俄羅斯在烏克蘭的"道德淪喪"的戰爭，但也反對圍繞這場戰爭強化聯盟。她稱，這場戰爭不應表現為"民主對專制"的衝突，或被視為相互競爭的國家之間其他緊張關係的必然方向。

阿德恩女士說："在採取一切可能的行動應對俄羅斯的侵略並追究其責任時，我們必須記住，從根本上說，這是俄羅斯的戰爭”。