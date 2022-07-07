華為撤回對兩名法國專家的誹謗訴訟

華為訴法國專家案

中國電信巨頭華為周四（7月7日）在巴黎一家法庭的聽證會上撤回了指控兩位法國專家“誹謗”罪的起訴。這兩位專家在2019年曾表示，華為公司受到中國國家的控制。

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據法新社報道，法國戰略研究基金會的研究員瓦萊麗-尼凱（Valerie Niquet）和法國電信專家斯特凡-杜布勒耶（Stéphane Dubreuil）因2019年接受各種媒體採訪時稱華為是一間受中國國家控制的公司，而被華為指控“誹謗”，告上法庭。

今天在法庭的聽證會上，華為的律師洛朗-梅萊（Laurent Merlet）只是表示他的客戶希望退出此案，但沒有詳細說明這一改變的原因。

他非常簡短地提到了自事件發生以來"全球地緣政治環境的變化"，以及有爭議的言論事後沒有被"採用"的事實。

2019年，華為正處於風暴之中。當電信運營商正在啟動其5G網絡建設時，美國政府指責華為允許中國情報部門監視經其設備的通信內容。

法新社說，這些指控主要基於該集團創始人任正非曾是中國軍隊的軍官。華為否認了這些指控。

此後，英國、瑞典和加拿大等西方國家跟隨美國，禁止華為設備進入其5G網絡。

法國沒有明確禁止華為設備用於其移動網絡部署，不過，法國國家信息安全局（Anssi）嚴格限制了有關的運營許可。

今天早些時候，法新社預報，兩名法國專家被中國華為起訴的“誹謗”罪案，定於今天下午13點半在巴黎巴蒂諾爾（Batignolles）輕罪法庭第17室開庭。華為特別指控兩位法國家說“華為公司”受到"中國國家的控制"。