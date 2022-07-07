FBI、軍情五處負責人就中國間諜活動發出聯合警告

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華爾街日報周三引述官員們說，北京利用大規模黑客和全球代理網絡竊取西方技術；美國對北京影響其決策的努力發出警告。

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倫敦消息，美國聯邦調查局和英國國內安全部門的負責人向商界領袖發出措辭嚴厲的警告，警告中國間諜活動構成的威脅，尤其是旨在竊取西方科技公司知識產權的間諜活動。

周三，美國聯調局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和英國軍情五處總幹事肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）在英國軍情五處總部罕見的聯合露面中，敦促企業高管們不要低估北京間諜活動的規模和複雜性。

克里斯托弗·雷告訴在場的商界人士說，中國政府決心竊取你的技術，無論是什麼技術，只要是讓你的行業運行的東西，並利用它來削弱你的業務和支配你的市場。他補充說，“他們決心利用他們所掌握的一切工具來達到目的”。

據雷先生和麥卡勒姆先生介紹，中國大規模使用國家支持的黑客攻擊，還有其全球情報人員網絡，以獲取其認為重要的技術。

美國反間諜官員周三還發布了一份單獨通知，警告各州和地方政府領導人和企業高管注意中國的另一種威脅--加速通過公開和秘密手段影響其政策的制定。

美國國家反間諜和安全中心的通知列舉了各種策略，從為北京公開遊說，到收集國家和地方領導人的個人信息，以及利用貿易和投資來獎勵或懲罰官員。

該報道說，結合起來，克里斯托弗-雷先生和反間諜中心的警告強調了華盛頓認為中國對美國經濟和政府構成的持續的系統性挑戰。美中之間的關係已經惡化，在爭奪全球影響力的競爭中，它們曾交織在一起的經濟現在面臨著貿易和技術流動的障礙。

克里斯托弗-雷在與他的英國同行的會面中說："我們想就一個巨大的共同挑戰--中國，發出最明確的信號"。他說，"如果我們要保護我們的經濟、我們的機構和我們的民主價值觀，應對這一威脅是至關重要的"。

英國軍情五處的麥卡勒姆先生說，中國正在參與"一場大規模的協調行動"，這代表着"一場跨越幾十年的戰略競賽"。為此，"我們需要採取行動"。

華爾街日報說，在周三的一份聲明中，中國駐華盛頓大使館發言人Liu Pengyu（音譯：劉鵬宇）批評了他所描述的"美國政客一直在玷污中國的形象，用錯誤的指控將中國描繪成一種威脅"。

中國政府否認它干涉其他國家的事務。劉先生重申了北京的立場，即它是網絡安全的捍衛者，也是網絡攻擊的受害者，其政府從不寬恕這種活動。他還指責美國發動大規模在線監控，並敦促美國"成為網絡空間中真正負責任的行為者"。

雷先生說，中國正從西方對俄烏戰爭的反應中吸取教訓，如果北京決定試圖強行奪取台灣這個過去曾是中國的一部分的沿海民主島嶼，那麼就可能利用這些教訓。

他說，"我們已看到中國在尋找使其經濟免受潛在制裁的方法，試圖在他們做出任何引起國際社會憤怒的事情時緩衝自己的傷害。他說，在我們的世界裡，我們把這種行為稱為跡象。"

華爾街日報說，雷先生和麥卡勒姆先生及美國反間諜中心的通知指出，他們的警告“是針對中國政府和執政的中國共產黨的行為，而不是指更廣泛的華裔人民”。

雷先生說，在美國的中國移民 "本身就經常是中國政府無法無天的侵犯行為的受害者"。

雷先生和麥卡勒姆先生的評論大多集中在中國間諜活動對商業利益的威脅上。兩國政府都敦促企業保持警惕，英國也加入了美國的努力，限制中國設備進入下一代電信網絡。

雷先生說，聯邦調查局大約每12小時就會對中國展開一次新的反間諜調查。麥卡勒姆先生說，軍情五處現在對可疑的中國活動進行的調查是2018年的七倍。

在講話中，雷先生列舉了一連串他認為中國試圖掌握西方技術和利用西方公司來推進其利益的方式。他還指出了中國的法律和法規，他說這些法律和法規使在中國經營的外國公司容易受到傷害。

這位聯邦調查局局長說，他並不想完全阻止公司與中國做生意。但他對與中國夥伴的商業互動表示嚴重懷疑，並說高管們需要正確評估這種交易的風險。

他說：公司"保持技術優勢可能比與中國公司合作向巨大的中國市場銷售更有助於提高公司的價值，而與中國合作的這些公司會發現，中國政府和你的合作夥伴偷竊和複製你的創新。

美國國家反間諜和安全中心的單獨意見指出了中國的影響力行動所帶來的更廣泛的挑戰。這個通知說，其目的是推動美國對中國有利的政策，減少對中國有關台灣和中國控制的西藏和新疆地區的人權政策及其他問題的批評。它說，最終，中國政府的努力會"威脅到美國政策制定過程的完整性，並干擾美國公民、經濟和政治生活的運作方式。"

美國國家安全委員會負責人邁克爾-奧蘭多（Michael Orlando）表示，隨着在華盛頓，包括國會議員對北京的看法變強硬，北京加快對美國國家和地方領導人影響力行動的步伐，這些行動已"變得更加咄咄逼人和無處不在"。

該報引述熟悉情況的人說，美國國家安全委員會、聯邦調查局和國土安全部的官員在參議院情報委員會2月舉辦的活動中向來自全國各地的州和地方官員介紹了中國影響力行動的風險。這些人說，此後，這些官員還進行了其他提高認知的活動。