G20外長巴厘島會議 巴黎與莫斯科“硬抗”

G20/法國/歐洲/俄羅斯

G20外長會議在烏克蘭持續衝突的背景下在印尼巴厘島舉行。巴黎預計有一場與俄羅斯的"強硬對抗"，包括回應有關俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的“不實之詞”與“俄羅斯敘事”。

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G20集團外長會議於7月7-8日在印尼巴厘島的努沙杜瓦舉行，儘管會議的議程側重於全球合作及糧食和能源安全，但烏克蘭衝突勢必成為會談的主要內容。

據法新社周四引述一位法國外交人士說，鑒於俄羅斯外長拉夫羅夫在巴厘島上，"我們預計會有相當強硬的對抗。該消息人士補充說，"俄羅斯選擇參與20國會議，同時卻將自己置於違反20國集團若干基本原則的境地，這些原則是“合作、對話、以和平方式而非武力處理爭端。

在這次會議期間，法國外長科隆納將與她的七國集團和歐洲的同行們一起注意確保"在討論中，和"在G20俱樂部內對待俄羅斯時”，不能"一切照舊"。

20國集團是世界最大的20個經濟體的俱樂部，包括對莫斯科實施制裁的西方國家，比如歐盟和美國，也包括對制裁莫斯科有保留的國家，如中國、印度和南非。

法國消息人士補充說，面對這些“問題”和"微妙的立場"，法國及其歐洲夥伴面臨的挑戰將是如何回應“不實之詞”和俄羅斯的“敘事”，這些敘事意圖將莫斯科發動侵略戰爭導致動蕩的責任甩給國際社會對其侵略行為做出的反應，特別是要歸咎於歐洲和G7對俄羅斯侵略行徑做出的反應上來。

他還說，G20會議將是一個澄清對俄羅斯進行國際制裁能夠起到什麼作用的機會，即，國際制裁的作用是讓俄羅斯無法承受其發動戰爭的代價，是對其侵略的回應。而俄羅斯對烏克蘭發動的這場侵略戰爭，的確是加速當前動蕩混亂的原因"，特別是導致糧食危機的原因。

歐盟最高外交代表博雷利的發言人今天周四警告說，歐盟拒絕讓俄羅斯將這次印尼G20會議作為其在烏克蘭衝突問題上的 "宣傳平台"。

同一消息來源還稱，由於俄羅斯的存在，這次在印尼巴厘島舉行的G20會議預計不會產生最終的聯合公報，法新社說，這與華盛頓一名美國官員的話相呼應。

在這種情況下，不論是法國外長科隆納與俄羅斯外長拉夫羅夫的任何雙邊會晤或者G20的“全家福”合照，都沒有設想。

本次G20外長會議是為定於今年11月在印尼舉行的20國首腦峰會做鋪墊，印尼當局已邀請俄羅斯總統普京作為G20俱樂部成員參加這次會議。

儘管普京的出席引發爭論，但巴黎並不打算實施"空椅政策"或"阻止一切國際合作"，認為這樣做"對我們的利益來說將是適得其反和無效的"。