印度為安倍晉三設全國“哀悼日”

印度悼念安倍晉三

日本時任首相安倍晉三（左）和印度總理納倫德拉-莫迪在印度第一條高速鐵路在艾哈邁達巴德舉行的落成典禮2017年9月14日。

印度總理莫迪周五宣布為日本前首相安倍晉三的去世設立為期一天的“全國哀悼日”，以“表達對他的敬意”。

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據《印度斯坦時報》消息，印度總理莫迪稱，安倍晉三是一位“世界級政治家”，並“為提升印度與日本的雙邊關係做出了巨大貢獻”。

印度總理莫迪在一組推文中說，安倍晉三是他最好的朋友之一，對安倍的去世，他感到“難以言表的震驚和悲痛”。

莫迪說，安倍是一位“偉大的世界級政治家”，“傑出的領導人”和“管理者”，並讚揚他“為了把日本和全世界變成更美好的地方，而奉獻了自己的一生”。

莫迪說：“為了表達我們對前首相安倍晉三的最深切的敬意，2022年7月9日，印度將舉行為期一天的全國哀悼”。

莫迪回憶說，他最近在訪問日本出席四方安全對話或四方首腦會議期間，有機會與安倍晉三會面並討論了許多問題。"他一如既往地機智和富有洞察力”。我不知道這“竟是我們最後一次見面”。“我對他的家人和日本人民表示衷心的慰問"。

莫迪說，他與安倍晉三的關係可以追溯到他擔任古吉拉特邦部長期間，“我們的友誼在我成為總理後繼續保持”。“他對經濟和全球事務的敏銳洞察力總是給我留下深刻印象”。

安倍晉三今天周五早些時候，在奈良市一個火車站外的競選活動上發表講話時，被一名男子從後面開了兩槍，隨即倒地，最終不治身亡。