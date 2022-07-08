基辛格認為攻打台灣是習近平計畫中的最後事項

美國台灣中國

美國《PBS新聞一小時》7月7日說，在烏克蘭戰爭和與中國的緊張關係之間，拜登總統的對外交政策問題的處理正受到考驗。美國前國務卿亨利-基辛格在其新書《領導力：世界戰略的六項研究》中，研究了過去的領導人如何面對他們時代的挑戰。他在採訪中談到俄烏戰爭與習近平是否會攻佔台灣問題。

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採訪節選：

俄烏戰爭

朱迪-伍德拉夫：基辛格博士，我想把你轉向今天世界上的主要衝突--烏克蘭。你認為只是繼續下去，直到雙方筋疲力盡，還是有--你認為有更快的方式來結束它？

亨利-基辛格：這場戰爭的一個奇怪的方面是，它幾乎看起來像第一次世界大戰。如果一方明顯獲勝，那麼它將產生深遠的影響。我認為談判是可取的。我在達沃斯也這麼說過，我因此受到了攻擊。但我認為我們將朝着這個方向前進

朱迪-伍德魯夫：你在達沃斯的評論確實引起了批評和關注。人們說你在主張烏克蘭放棄領土。

亨利-基辛格：不，但有趣的是，我並沒有這麼說。我說的是，應該在戰爭開始的地方畫定一條停火線。我認為俄羅斯不應該從戰爭中獲得任何好處。

朱迪-伍德拉夫：現在，俄羅斯幾乎完全控制了頓巴斯地區。

亨利-基辛格：是的。

朱迪-伍德拉夫：他們現在正試圖鞏固這一點。他們有克里米亞。如果俄羅斯說，好吧，讓我們休戰，烏克蘭是否應該配合，讓他們擁有他們所擁有的？

亨利-基辛格：那是他們的國家。如果他們這樣決定，我們將不得不接受。我對這一點感到非常遺憾。我希望不會做出這樣的決定。

朱迪-伍德拉夫：美國和北約已經表示，他們準備不惜一切代價支持烏克蘭。但這是否意味着無限期地支持？這是否意味着...

亨利-基辛格：是的，但那正是問題所在。因此，我希望能通過談判找到一個結果。我們不能放棄--烏克蘭，首先，不能放棄它在戰爭開始時擁有的領土，因為這對北約和我們在亞洲面臨的問題來說，具有象徵性的危險。

台灣

朱迪-伍德拉夫：你是否認為習近平看了這個問題，他看着俄羅斯在烏克蘭的經驗教訓，是更有可能想佔領台灣，或者不太可能想攻佔台灣？

亨利-基辛格：嗯，他一定知道，在美國目前的心態下，對台灣的全面攻擊或任何旨在佔領台灣的攻擊都會受到美國的阻攔。因此，我認為，對台灣發動全面攻擊，是現在中國人計畫中的最後一件事。

朱迪-伍德拉夫：你是否認為現在美國在對台灣與中國的關係上放棄任何模糊態度，直截了當地說美國將保衛台灣，這樣會更好？

亨利-基辛格：不。如果我們放棄這一點（模糊政策），宣布台灣是一個獨立的國家，那麼，中國幾乎將被迫採取軍事行動，因為長期以來，這一直是他們國內問題的一部分，而且是如此激烈。所以模糊性是為了防止衝突。但震懾必須是堅定的。

朱迪-伍德拉夫：所以，我聽到你說，你認為美國已經足夠清楚地表明了將捍衛台灣的意願？

亨利-基辛格：我想是的。我的意思是，我們集中軍力的本身就表明了這一點。