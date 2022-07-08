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基辛格認為攻打台灣是習近平計畫中的最後事項

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2019年11月22日，中國國家主席習近平在人民大會堂會見出現新經濟論壇的美國前國務卿亨利·基辛格（左中)一行。
2019年11月22日，中國國家主席習近平在人民大會堂會見出現新經濟論壇的美國前國務卿亨利·基辛格（左中)一行。 AP - Jason Lee
作者： 古莉
7 分鐘

美國《PBS新聞一小時》7月7日說，在烏克蘭戰爭和與中國的緊張關係之間，拜登總統的對外交政策問題的處理正受到考驗。美國前國務卿亨利-基辛格在其新書《領導力：世界戰略的六項研究》中，研究了過去的領導人如何面對他們時代的挑戰。他在採訪中談到俄烏戰爭與習近平是否會攻佔台灣問題。

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採訪節選：

俄烏戰爭

朱迪-伍德拉夫：基辛格博士，我想把你轉向今天世界上的主要衝突--烏克蘭。你認為只是繼續下去，直到雙方筋疲力盡，還是有--你認為有更快的方式來結束它？

亨利-基辛格：這場戰爭的一個奇怪的方面是，它幾乎看起來像第一次世界大戰。如果一方明顯獲勝，那麼它將產生深遠的影響。我認為談判是可取的。我在達沃斯也這麼說過，我因此受到了攻擊。但我認為我們將朝着這個方向前進

朱迪-伍德魯夫：你在達沃斯的評論確實引起了批評和關注。人們說你在主張烏克蘭放棄領土。

亨利-基辛格：不，但有趣的是，我並沒有這麼說。我說的是，應該在戰爭開始的地方畫定一條停火線。我認為俄羅斯不應該從戰爭中獲得任何好處。

朱迪-伍德拉夫：現在，俄羅斯幾乎完全控制了頓巴斯地區。

亨利-基辛格：是的

朱迪-伍德拉夫：他們現在正試圖鞏固這一點。他們有克里米亞。如果俄羅斯說，好吧，讓我們休戰，烏克蘭是否應該配合，讓他們擁有他們所擁有的？

亨利-基辛格：那是他們的國家。如果他們這樣決定，我們將不得不接受。我對這一點感到非常遺憾。我希望不會做出這樣的決定。

朱迪-伍德拉夫：美國和北約已經表示，他們準備不惜一切代價支持烏克蘭。但這是否意味着無限期地支持？這是否意味着...

亨利-基辛格：是的，但那正是問題所在。因此，我希望能通過談判找到一個結果。我們不能放棄--烏克蘭，首先，不能放棄它在戰爭開始時擁有的領土，因為這對北約和我們在亞洲面臨的問題來說，具有象徵性的危險。

台灣

朱迪-伍德拉夫：你是否認為習近平看了這個問題，他看着俄羅斯在烏克蘭的經驗教訓，是更有可能想佔領台灣，或者不太可能想攻佔台灣？

亨利-基辛格：嗯，他一定知道，在美國目前的心態下，對台灣的全面攻擊或任何旨在佔領台灣的攻擊都會受到美國的阻攔。因此，我認為，對台灣發動全面攻擊，是現在中國人計畫中的最後一件事。

朱迪-伍德拉夫：你是否認為現在美國在對台灣與中國的關係上放棄任何模糊態度，直截了當地說美國將保衛台灣，這樣會更好？

亨利-基辛格：不。如果我們放棄這一點（模糊政策），宣布台灣是一個獨立的國家，那麼，中國幾乎將被迫採取軍事行動，因為長期以來，這一直是他們國內問題的一部分，而且是如此激烈。所以模糊性是為了防止衝突。但震懾必須是堅定的。

朱迪-伍德拉夫：所以，我聽到你說，你認為美國已經足夠清楚地表明了將捍衛台灣的意願？

亨利-基辛格：我想是的。我的意思是，我們集中軍力的本身就表明了這一點。

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