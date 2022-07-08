安倍晉三遇刺 歐洲深感震驚 指控卑鄙襲擊

安倍遇刺/歐洲

日本前首相安倍晉三周五（7月8日）在日本奈良的選舉集會中被子彈打中，生命危殆。歐洲對這起刺殺事件感到震驚，表示支持日本人民及其政府。

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法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍周五7月8日表示，他對日本前首相安倍晉三遭受的令人髮指的襲擊"深感震驚"。馬克龍在一條推文中補充說，"法國與日本人民站在一起"，並向"這位偉大的首相的家人與親屬表示哀悼"。

歐洲理事會主席夏爾-米歇爾周五說，他對日本前首相安倍晉三受到的卑鄙的攻擊感到"震驚和悲哀"，他稱安倍晉三是"真正的朋友，是多邊秩序和民主價值觀的堅定捍衛者"。

米歇爾先生在Twitter上寫道："在這個困難的時候，歐盟站在日本人民和其首相岸田文雄一邊。我對安倍的家人表示最深切的同情"。

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特上發了一張自己在歐洲在日本國旗前的照片說："親愛的安倍晉三，保持堅強！"。"我們向你的家人和日本人民表示慰問和祈禱。

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周五表示他"對安倍晉三在向選民講話時遭到的令人髮指的攻擊深感震驚。他說，我對他和他的家人表示慰問。他在推特上說："北約與親密夥伴日本的人民和他們的首相岸田文雄站在一起。

德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克周五說，德國對日本前首相安倍晉三受到的攻擊感到 "震驚"。

德國外長在印尼巴厘島舉行的20國集團峰會期間用英語發了一條推特說："我對攻擊安倍晉三的消息感到震驚。我對他和他的家人表示同情"。

安倍晉三周五早些時候，在奈良市一個火車站外的競選活動上發表講話時，一名男子從後面向他開了兩槍後，安倍倒地。