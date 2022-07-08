美國政府2官員被控參與北京騷擾旅美中國異見人士計畫

美國/中國

美國國土安全一名官員和一名退休的執法人員被美國政府指控涉嫌參與中國政府騷擾旅美中國異見人士的陰謀。

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據《南華早報》7月8日報道，大陪審團周三提交的一份起訴書稱，這兩人將一個訪問受限的聯邦數據庫中有關中國異見人士的信息傳遞給其他被告，試圖監視旅美中國民主運動人士。

這兩名被告分別是在美國國土安全部（DHS）供職15年的僱員克雷格-米勒（Craig Miller）和美國國土安全部的退休官員德里克-泰勒（Derrick Taylor）。他們也都被控在其參與北京騷擾計畫問題上，向聯邦調查局的特工撒謊和控妨礙司法。其中米勒被控毀壞證據。

如果罪名成立，米勒和泰勒將面臨最高20年和25年的監禁。該報道還說，這是拜登政府打擊被美國官員稱為“北京的跨國鎮壓"運動的最新舉措。而中國政府對這些指控進行了全面否認。

除了美國司法部發起的一系列起訴外，美國政府最近幾個月還制裁了不具名的中國官員，這些官員被指應對監視和恐嚇海外中國少數民族群體和活動家的操作負責。

美國國家安全事務助理檢查長馬特-奧爾森（Matt Olsen）周四在宣布最新指控的講話中說，“我們將捍衛美國人民的自由言論和政治表達權利，包括（中國）政府想要壓制的觀點”。

南早說，在紐約一家聯邦法院提出的新指控，是基於之前其他三名被告的案件，這些被告在3月份被指控陰謀監視中國持不同政見者，並摧毀一個由美國藝術家創作的貶低中國國家主席習近平的雕像。

被檢察官稱為"所謂媒體公司"在紐約的老闆Fan Liu（音譯劉凡）和前懲教員馬修-齊布里斯（Matthew Ziburis）已於今年3月被捕，他們被指控密謀以中國政府代理人進行活動。

美國檢察官稱，他們是在一名中國籍被告人Sun Qiang（音譯 孫強）的指示下行動，孫強被指控密謀實施跨州騷擾，仍然在逃。

檢察官表示，6月份被捕的米勒和泰勒將在晚些時候與本案的其他被告一起被提審。

檢察官描述泰勒是美國國土安全部前官員，目前在加利福尼亞州擔任私人調查員。據稱，他代表劉的一名"同謀"與米勒（駐明尼阿波利斯辦事處的一名官員）接觸，尋求獲得幾名旅美中國異見人士的信息。

據檢察官稱，這些信息包括護照細節、飛行記錄和移民歷史，他們說，這些數據隨後被劉、齊布里斯和孫用來"瞄準和騷擾"這些中國異見人士。

米勒告訴聯邦調查局特工，泰勒給了他一張"禮品卡"換取這些信息。

檢察官說，他還承認在與泰勒接觸的問題上向聯邦調查局特工撒了謊，並刪除了與泰勒的短信往來。據稱，泰勒謊稱從一個使用暗網的朋友那裡獲得了這些數據。

紐約東區的美國檢察官Breon Peace保證說，他的辦公室將“始終與執法夥伴密切合作，根除各級政府的腐敗官員，並將起訴那些代表敵對外國國家在美國領土針對美國居民的自由言論行事的人”。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗-雷伊周三在倫敦表示，美國將與英國密切合作，共同應對“跨國鎮壓”的威脅，他稱，這種鎮壓“本身就是一種邪惡，是對開放社會自由的攻擊”。

作為回應，中國外交部發言人趙立堅周四表示，雷伊的言論“充分暴露了他根深蒂固的冷戰零和心態和意識形態偏見”。