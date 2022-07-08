韓國總統尹錫悅就日本前首相安倍晉三去世致唁電

韓國/日本/安倍遇刺

韓國總統尹錫悅7月8日就日本前首相安倍晉三去世向其遺孀安倍昭恵致唁電錶示哀悼。韓國朝野兩黨分別對安倍遇襲身亡表示哀悼，一致譴責襲擊行為。

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韓聯社消息，尹錫悅在唁電中表示，向失去日本憲政史上在任時間最長的首相、備受尊敬的政治家的遺屬及日本國民致以誠摯慰問。

尹錫悅對安倍晉三去世表示深切哀悼，並稱此次槍擊事件是絕不能容忍的犯罪行為。

朝野政黨表態

韓國朝野兩黨7月8日就日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件表示哀悼，並一致譴責恐襲行為。

韓國執政黨“國民力量”首席發言人許垠娥當天發表口頭評論稱，為故人祈求冥福，向因這一事件陷入悲痛的遺屬及日本國民致以慰問。許垠娥表示，故人作為在任時間最長的日本首相，曾為提振長期陷入低迷的日本經濟付出努力。她說，恐怖襲擊無論出於何種原因都不能被正當化，此次恐襲擾亂了本應成為民主社會慶典的選舉，是無法容忍的行徑。

韓國最大在野黨“共同民主黨”發言人申賢榮也通過書面簡報表示，願故人長眠安息，向陷入震驚的日本國民和遺屬致以深切慰問。她表示，日本在任時間最長的首相遭遇恐襲也令韓國國民感到震驚。政治恐襲是對民主的威脅，民主黨譴責並反對任何形式的政治恐襲。

據日本廣播協會（NHK）報道，安倍晉三當天上午11時30分許在日本奈良市進行拉票遊說活動時遭到槍擊，被送醫後經搶救無效死亡。